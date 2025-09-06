جيش الاحتلال يأمر سكان غزة بالمغادرة نحو المواصي جنوبًا

أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين بمدينة غزة بسرعة الإخلاء من دون تفتيش والتوجه للجنوب.

يأتي ذلك تزامنا مع إعلانه توسيع "المناورة البرية" بالمدينة ضمن عملية عربات جدعون 2 الهادفة لاحتلالها بالكامل.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يأمر سكان غزة بالمغادرة نحو المواصي جنوبا

وأعلن جيش الاحتلال - في بيان نشره على منصة إكس - أن منطقة المواصي في خان يونس جنوبي القطاع هي "منطقة إنسانية"، حيث سيجرى فيها توفير خدمات إنسانية أفضل، على حد زعمه.

وأوضح أنه خصص شارع الرشيد كطريق إنساني، وأمر الفلسطينيين بالمغادرة عبره بسرعة وبالمركبات من دون تفتيش، قائلا إنه ينفذ "عملية حسم ضد حركة حماس".

وقال مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية: إن مسؤولين في حماس داخل غزة وزعوا رسالة تطالب الموظفين المدنيين للبقاء في شمال القطاع.

وقال المكتب في بيان عبر منصة “إكس”: “في توجيه رسمي، أمرت حكومة حماس موظفيها بالبقاء في شمال غزة، وهددت الموظفين بإجراءات عقابية ضد الذين يحاولون مغادرة الشمال”.

