بعد إجازة 48 ساعة، تعرف على حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة

شهدت شوارع ومحاور القاهرة والجيزة صباح اليوم السبت 6 سبتمبر 2025 سيولة مرورية ملحوظة، وسط انتشار أمني مكثف وتواجد الخدمات المرورية لمتابعة الحركة وضبط أية أعطال أو اختناقات على الطرق الرئيسية.

حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة

اتسمت الحركة بالانسيابية على معظم المحاور الحيوية، حيث ظهرت سيولة على الطريق الدائري، كوبري 6 أكتوبر، محور 26 يوليو، ومحور صلاح سالم في الاتجاهين.

كما شهدت ميادين رمسيس والتحرير وعبد المنعم رياض انتظامًا واضحًا في حركة المركبات، بجانب كورنيش النيل في اتجاهي المعادي وحلوان.



ورصدت بعض الكثافات المتوسطة بمناطق متفرقة من شارع صلاح سالم أمام مستشفى الصحة النفسية بالعباسية، لكنها لم تؤثر على سير الحركة العامة.

وشهدت محاور الجيزة الرئيسية مرونة في الحركة، خاصة صفط اللبن والطريق الدائري وميدان النهضة أمام جامعة القاهرة. بينما استمرت بعض الكثافات المعتادة بشارع الهرم نتيجة أعمال إنشاء محطات المترو عند تقاطع المريوطية، وظهرت تباطؤات متقطعة عند مناطق الطالبية والعريش ومدكور.

كما سجلت مدينة 6 أكتوبر والمناطق المجاورة سيولة مرورية نسبية على المحور المركزي وعدد من الشوارع الرئيسية.

انتظمت الحركة في معظم شوارع القاهرة الكبرى، مع تواجد مروري فعّال لضمان التدخل السريع عند الحاجة، فيما يُنصح السائقون بتوخي الحذر في أماكن الأعمال الإنشائية والالتزام بتعليمات رجال المرور.

