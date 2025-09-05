مالي تقيم دعوى ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية

أعلنت دولة مالي رفع دعوى قضائية ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بارتكاب “عمل عدائي” بعد إسقاط طائرة مسيرة تابعة للقوات المالية على الحدود المشتركة بين البلدين، وفق مزاعمها

مالي تتهم الجزائر بإسقاط طائرة مسيرة

وقالت مالي في بيان رسمي، إن حادث إسقاط مسيرة على حدود الجزائر وقع ليل 31 مارس الماضي بالقرب من منطقة تين زاوتين بإقليم كيدال، زاعمة أن إسقاط الطائرة “كان يهدف إلى عرقلة عمليات القوات المالية ضد جماعات مسلحة”.

وأضاف بيان حكومة مالي: “هذا العدوان السافر، الذي تندد به حكومة مالي بشدة، يأتي بعد سلسلة من الأعمال العدائية والكيدية التي سبق أن نبهت إليها السلطات المالية مرارً."

مدعية أن الحادث يشكل انتهاكًا واضحًا لمبدأ عدم استخدام القوة في العلاقات الدولية، مشيرة إلى أنها طلبت مرارًا من الجزائر تقديم أدلة على أن الطائرة انتهكت مجالها الجوي دون أن تتلقى أي رد رسمي.

الجزائر تؤكد اختراق طائرة مالي سيادتها

وكانت الجزائر قد أعلنت في وقت سابق أن قواتها أسقطت طائرة مسيرة مسلحة انتهكت مجالها الجوي قرب الحدود مع مالي، مؤكدة أن الإجراء تم في إطار حماية السيادة الوطنية.

وتأتي هذه التطورات لتزيد من حدة التوتر بين البلدين الجارين، في وقت تشهد فيه منطقة الساحل اضطرابات أمنية متزايدة بفعل نشاط الجماعات المسلحة.

