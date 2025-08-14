بعد توقف دام سنوات، استئناف الرحلات الجوية بين لبنان والجزائر

وصلت إلى لبنان اليوم الخميس، أولى رحلات الخطوط الجوية الجزائرية، إيذانا باستئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين البلدين بعد توقف دام لسنوات.

الرحلة تأتي تنفيذا للوعد الذي قطعه الرئيس الجزائري

وهذه الرحلة تأتي تنفيذا للوعد الذي قطعه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لرئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون خلال زيارته الرسمية الأخيرة إلى الجزائر.

وكان في استقبال الرحلة وزير الإعلام بول مرقص، الذي شارك في الوفد الرسمي خلال زيارة الجزائر، إضافة إلى رئيس لجنة الصداقة اللبنانية – الجزائرية النائب قاسم هاشم، وسفير الجزائر لدى لبنان كمال أبو شامة، والمدير العام للطيران المدني المهندس أمين جابر.

توقيع اتفاقية خدمات النقل الجوي

ويذكر أن آخر رحلة افتتاحية بين العاصمتين كانت قد سيرت في 21 يونيو 2023، بعد انقطاع دام منذ العام 2019 نتيجة جائحة كورونا.

ويعود التعاون الجوي بين لبنان والجزائر إلى العام 1970، تاريخ توقيع اتفاقية خدمات النقل الجوي، ما يعكس تاريخًا طويلًا من العلاقات الإنسانية والتاريخية المتينة بين البلدين.

