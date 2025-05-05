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خارج الحدود

محكمة العدل الدولية ترفض الدعوى المقدمة من السودان ضد الإمارات

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية ترفض الدعوى المقدمة من السودان

رفضت محكمة العدل الدولية الدعوى المقدمة من السودان ضد الإمارات، وذلك وفقا لنبأ عاجل علي شبكة «سكاي نيوز».

دعوى السودان ضد الإمارات في محكمة العدل الدولية

وفي 30 أبريل الماضي، كانت محكمة العدل الدولية في لاهاي أعلنت أنها ستصدر قرارها بخصوص دعوى السودان ضد الإمارات اليوم الإثنين الموافق 5 من مايو 2025.

وجاء ذلك عقب جلسة مداولة حول التهم الموجهة من السودان ضد الإمارات، المتعلقة بـ"جرائم الدعم السريع" في دارفور، لا سيما "الإبادة الجماعية بحق إثنية المساليت في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور".

وجاء في إعلان المحكمة بموقعها الرسمي: "تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في السودان (السودان ضد الإمارات العربية المتحدة): طلب الإشارة إلى التدابير المؤقتة - المحكمة تصدر أمرها يوم الإثنين 5 مايو 2025 في الساعة الثالثة مساءً".

الإمارات ترفض الاتهامات بشكل قاطع

من جهتها رفضت الإمارات عبر بعثتها في الأمم المتحدة، بشكل قاطع ما وصفته بـ"الادعاءات الزائفة" من المندوب الدائم للسودان حول تورط الإمارات بـ"أي شكل من أشكال العدوان" أو "زعزعة الاستقرار" في بلاده.

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