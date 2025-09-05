الجمعة 05 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كينيا تسقط بثلاثية أمام جامبيا في تصفيات كأس العالم 2026

جامبيا
جامبيا

فاز منتخب جامبيا على كينيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في  تصفيات إفريقيا المؤهلة لـكأس العالم 2026 ضمن مباريات الجولة السابعة.

وسجل أهداف جامبيا كل من شريف سينيان (12') ويانكوبا مينته (26') وموسى بارو (38') فيما سجل هدف كينيا الوحيد أوجام (82').
 

الكونغو تهزم جنوب السودان

عزز منتخب الكونغو صدارته للمجموعة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لـكأس العالم 2026 بالفوز على جنوب السودان، "1/4"، ضمن مباريات الجولة السابعة.

جاءت أهداف الكونغو عن طريق كل من سيدريك باكامبو في الدقيقتين (14', 36') ونثنائيل مبوكو (45'+2') ويوان ويسا (58') فيما سجل هدف جنوب السودان مانجير ماجيك.

ورفع منتخب الكونغو رصيده إلى 16 نقطة في صدارة المجموعة متفوقا على السودان والسنغال بفارق 4 نقاط.

تصفيات كأس العالم

 وبدأت تتضح ملامح المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 خلال التصفيات المؤهلة إلى المونديال في جميع القارات.

وحجزت منتخبات أخرى بطاقات التأهل مباشرة في النسخة الـ23 من الحدث العالمي.

المنتخبات المتأهلة مباشرة إلى كأس العالم 2026

تأهلت منتخبات المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر إلى كأس العالم بصفتها الدول المضيفة للبطولة.

وتتنافس جميع المنتخبات الأخرى على المقاعد المتاحة لديها من خلال نظام تصفيات مختلف يحدده كل اتحاد قاري بنفسه سواء في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية أمريكا الشمالية أوقيانوسيا.

المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026

وتأهلت هذه المنتخبات إلى كأس العالم بشكل رسمي
من قارة آسيا تأهل..

اليابان وإيران وأوزباكستان والأردن وكوريا الجنوبية وإستراليا

ومن قارة أمريكا الجنوبية تأهل..

الأرجنتين والإكوادور والبرازيل وكولومبيا وأوروجواي وباراجواي

ومن  أوقيانوسيا تأهل..

نيوزيلندا


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البرازيل وكولومبيا التصفيات المؤهلة تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 تصفيات افريقيا المؤهلة لكاس العالم تصفيات أفريقيا تصفيات كأس العالم 2026 تصفيات كأس العالم

مواد متعلقة

تصفيات كأس العالم 2026، الكونغو يفوز على جنوب السودان 4-1

أرقام مميزة لـ تشابي ألونسو مع ريال مدريد

جاتوزو يستبعد 4 لاعبين من منتخب إيطاليا في مواجهة إستونيا بتصفيات كأس العالم

حسام حسن يستقر على ثنائي قلب الدفاع لمنتخب مصر أمام إثيوبيا

الأكثر قراءة

بقرار من الخطيب، محمد يوسف يجمع متعلقاته من غرفته بملعب التتش

ربة منزل تطعن زوجها في المحلة بعد 7 أشهر زواج لـ خلاف على مصروف البيت

ارتفاع الأبيض والأحمر، أسعار كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

وزير الصحة يحيل مدير مستشفى مبرة مصر القديمة للتحقيق بعد رفض علاج مريضة في الطوارئ مجانا

تغييرات وزارية في بريطانيا تشمل الخارجية والداخلية والعدل

محمد عبد الجليل يكتب: "الو قسم الشرطة.. كاتي بتموت"، بلاغ طفلة واهتمام مأمور لإنقاذ قطة!، الاحتجاز استمر 48 ساعة، رجال الأمن تعاملوا مع الموقف بإنسانية

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر ضد بوركينا فاسو.. تصفيات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

ولد الهدى (الحلقة الثالثة عشرة)، الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في الأسواق المصرية اليوم الجمعة

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة زراعي 3 سنوات

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

تنسيق الشهادات الفنية 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري 3 سنوات

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر ضد بوركينا فاسو.. تصفيات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الجمعة للزواج والحمل تأسيا بمولد الرسول

تفريج الهم واستجابة الدعاء، فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة

ما حكم اشتراط مدة معينة في عقد الزواج؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads