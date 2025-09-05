الجمعة 05 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تغييرات وزارية في بريطانيا تشمل الخارجية والداخلية والعدل

بريطانيا، فيتو
بريطانيا، فيتو

أفادت تقارير إخبارية، مساء اليوم الجمعة، بحدوث تغييرات وزارية في بريطانيا طالت وزارات الخارجية والداخلية والعدل.

ووفقا للتقارير الإخبارية، فقد تم تعيين إيفيت كوبر وزيرة للخارجية وديفيد لامي وزيرا للعدل.

رؤية صفقة عاجلة بشأن غزة لإنهاء معاناة الجميع

وقال وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد لامي، الثلاثاء الماضي، إن الوضع في غزة مروع، مضيفا “نريد أن نرى صفقة بشكل عاجل لإنهاء معاناة الجميع”.

وأوضح وزير الخارجية البريطاني أن “أولويتنا في غزة وقف إطلاق النار والإفراج غير المشروط عن الرهائن وإدخال المساعدات”.

ضمان الأمن للإسرائيليين والفلسطينيين

وتابع: وقف إطلاق النار بغزة يجب أن يكون دائما ويقود إلى خطة سلام.

 وأشار إلى أن ضمان الأمن للإسرائيليين والفلسطينيين يتم بالدبلوماسية لا عن طريق سفك الدماء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بريطانيا ديفيد لامي إيفيت كوبر وزير الخارجية البريطاني الفلسطينيين

مواد متعلقة

بأصوات جنسية، إحباط مخطط إحراج رئيس الوزراء البريطاني في مجلس العموم

وزير الخارجية البريطاني: نريد رؤية صفقة عاجلة بشأن غزة لإنهاء معاناة الجميع

وزير الخارجية البريطاني: لا نرى أي تناقض بين حل الدولتين والتزامنا بأمن إسرائيل

الفلسطينيون والانتداب البريطاني، ذكرى الرفض الأول لخرائط الغرب في المنطقة

الأكثر قراءة

بقرار من الخطيب، محمد يوسف يجمع متعلقاته من غرفته بملعب التتش

ربة منزل تطعن زوجها في المحلة بعد 7 أشهر زواج لـ خلاف على مصروف البيت

ارتفاع الأبيض والأحمر، أسعار كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

وزير الصحة يحيل مدير مستشفى مبرة مصر القديمة للتحقيق بعد رفض علاج مريضة في الطوارئ مجانا

تغييرات وزارية في بريطانيا تشمل الخارجية والداخلية والعدل

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر ضد بوركينا فاسو.. تصفيات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

محمد عبد الجليل يكتب: "الو قسم الشرطة.. كاتي بتموت"، بلاغ طفلة واهتمام مأمور لإنقاذ قطة!، الاحتجاز استمر 48 ساعة، رجال الأمن تعاملوا مع الموقف بإنسانية

ولد الهدى (الحلقة الثالثة عشرة)، الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في الأسواق المصرية اليوم الجمعة

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة زراعي 3 سنوات

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

تنسيق الشهادات الفنية 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري 3 سنوات

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر ضد بوركينا فاسو.. تصفيات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الجمعة للزواج والحمل تأسيا بمولد الرسول

تفريج الهم واستجابة الدعاء، فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة

ما حكم اشتراط مدة معينة في عقد الزواج؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads