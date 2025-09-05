تغييرات وزارية في بريطانيا تشمل الخارجية والداخلية والعدل

أفادت تقارير إخبارية، مساء اليوم الجمعة، بحدوث تغييرات وزارية في بريطانيا طالت وزارات الخارجية والداخلية والعدل.

ووفقا للتقارير الإخبارية، فقد تم تعيين إيفيت كوبر وزيرة للخارجية وديفيد لامي وزيرا للعدل.

رؤية صفقة عاجلة بشأن غزة لإنهاء معاناة الجميع

وقال وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد لامي، الثلاثاء الماضي، إن الوضع في غزة مروع، مضيفا “نريد أن نرى صفقة بشكل عاجل لإنهاء معاناة الجميع”.

وأوضح وزير الخارجية البريطاني أن “أولويتنا في غزة وقف إطلاق النار والإفراج غير المشروط عن الرهائن وإدخال المساعدات”.

ضمان الأمن للإسرائيليين والفلسطينيين

وتابع: وقف إطلاق النار بغزة يجب أن يكون دائما ويقود إلى خطة سلام.

وأشار إلى أن ضمان الأمن للإسرائيليين والفلسطينيين يتم بالدبلوماسية لا عن طريق سفك الدماء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.