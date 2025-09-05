الجمعة 05 سبتمبر 2025
اجتماع لجنة اختيار الفيلم المصري للمشاركة بمسابقة الأوسكار، الأحد المقبل

تجتمع لجنة اختيار فيلم لتمثيل مصر فى الأوسكار في ثاني جلساتها، بحضور 23 عضوا من كبار السينمائيين والكتاب والنقاد المصريين، وذلك يوم الأحد المقبل، داخل المجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، للتصويت على الفيلم الذي يمثل مصر بمسابقة الأوسكار، وذلك بعد تصفية كافة الأفلام التي تم إنتاجها خلال العام الجاري.

 

وكانت اللجنة شاهدت 35 فيلمًا، وتم تصفيتهم إلى سبعة أفلام فقط كقائمة نهائية، وقررت اللجنة برئاسة المخرج مسعد فودة نقيب السينمائيين، عقد جلسة جديدة لاختيار الفيلم الذي يمثل مصر من بين الأفلام السبعة الموجودين بالقائمة.

 

يذكر أن السبعة أفلام التي تم اختيارهم للتصويت عليهم، هي: فيلم "ضي " للمخرج كريم الشناوي وبطولة أسيل عمران، وفيلم "جوازة في جنازة" لأميرة دياب، وفيلم " البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" للفنان عصام عمر، و"ورفعت عيني للسما" و"سنو وايت" و"الهوى سلطان" 12 شرق".

