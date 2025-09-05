الصحة العالمية: تجويع غزة لن يأتي بالأمان لإسرائيل، والكوليرا تفشت في 18 منطقة بالسودان

قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إننا ندعو إسرائيل لوقف الحرب في غزة والسماح لمن يريد العلاج بالخروج للضفة والقدس الشرقية.

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية، أن تجويع غزة لن يأتي بالأمان لإسرائيل ولن يسهم في الإفراج عن الأسرى.

كما أضاف في سياق آخر، أن الكوليرا تفشت في 18 منطقة بالسودان وقال: نستهدف الوصول بالتطعيم لمليوني شخص في دارفور

واستكمل: “هناك تفشي للكوليرا في شمال دارفور وهناك 130 ألف طفل يعانون سوء التغذية”.

وقبل وقت سابق أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، عن استشهاد 69 فلسطينيا وإصابة 422 آخرين بنيران الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الـ24 الماضية.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وأضافت الوزارة أن إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، ارتفع إلى 64 ألفا و300 شهيد و162 ألفا و5 جرحى، بينهم آلاف الأطفال والنساء، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع.

عشرات الشهداء بقصف الاحتلال على غزة منذ الفجر

ومن جهته قال مستشفى شهداء الأقصى، إن 4 فلسطينيين آخرين استشهدوا في قصف مسيرة إسرائيلية لمركبة مدنية غرب دير البلح وسط قطاع غزة.

وتواترت في الآونة الأخيرة المجازر في مدينة غزة، تنفيذا لخطة إسرائيلية لتهجير نحو مليون فلسطيني باتجاه الجنوب ثم احتلال المدينة.

وتشهد عدة أحياء في غزة نزوحا باتجاه الغرب والجنوب، لكن كثيرين يرفضون دعوات جيش الاحتلال الإسرائيلي لهم بالنزوح نحو جنوبي القطاع.

