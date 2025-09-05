بورصة الدواجن، ارتفاع ملحوظ في أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة

أسعار الكتكوت والبط عمر يوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض، اليوم الجمعة، الموافق 5 سبتمبر 2025، ارتفاعًا ملحوظا، في بورصة الدواجن والشركات، كما ارتفعت أسعار البط.

وتستعرض «فيتو» سعر الكتكوت والبط صغير العمر في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم، سعر الكتكوت ساسو بيور.

وتستعرض فيتو كذلك سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثان، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت الروس، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت آي آر.

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 27 إلى 34 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار الكتكوت الأبيض قطعان بين 22 و22.5 جنيه، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

تراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 17 إلى 18 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

تراوح سعر كتكوت ساسو عمر يوم بين 16 إلى 17 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

تراوح سعر كتكوت بلدي بين 6 جنيهات إلى 7 جنيهات.

تراوح سعر كتكوت هجين بين 11.5 جنيه إلى 12.5 جنيه، بارتفاع 1.5 جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 13.5 جنيه إلى 14.5 جنيه، بارتفاع 1.5 جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 13.5 جنيه إلى 14.5 جنيه، بارتفاع 3.5 جنيه عن سعره السابق.

بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 65 جنيها.

وعن أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات؛ فجاءت كالآتي:

بلغ سعر كتكوت أربو من 31 إلى 32 جنيها.

بلغ سعر كتكوت كب نحو 34 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كتكوت روس / روص من 28 جنيهًا إلى 32 جنيها،.

بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 27 جنيها.

بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 20 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

بلغ سعر كتكوت روزي نحو 20 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 30 جنيها.

كما ارتفعت أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور، وهي كالآتي:

تراوح سعر بط مسكوفى عمر يوم واحد من 34 إلى 35 جنيها، بارتفاع 7 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر بط فرنساوى من 11 جنيهات إلى 12 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر بط محلي من 34 إلى 35 جنيها، بارتفاع 7 جنيهات عن سعره السابق.

