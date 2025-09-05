وزير الخارجية يبحث مع الرئيس القبرصي تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بالرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، وذلك خلال الزيارة الثنائية التي يجريانها إلى قبرص.

نقل الوزير عبد العاطي تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للرئيس القبرصي، مؤكدًا الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين، معربًا عن التقدير إزاء التطور الذى تشهده العلاقات الثنائية على كافة المستويات، والتطلع للارتقاء بمستوى العلاقات إلى آفاق أوسع في المجالات المختلفة، وفى مقدمتها تعزيز التعاون فى المجال الاقتصادي والتجاري وزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين.

كما رحب بالدعم الذى تقدمه قبرص لمصر بالاتحاد الأوروبي في مختلف القضايا، معربا عن التطلع لمواصلة تقديم الدعم لاسيما مع قرب بدء الرئاسة القبرصية للاتحاد الأوروبي مطلع عام ٢٠٢٦.

وأكد وزير الخارجية على أهمية تعزيز التعاون في مجال الطاقة وصولًا إلى ربط حقول الغاز القبرصية بمصر بشكل متكامل، وفقًا للاتفاقيات التي وُقعَت بحضور الرئيس القبرصي مطلع العام الحالي في القاهرة، وبالتوازي مع تنفيذ مشروع الربط الكهربائي.

وثمن وزير الخارجية التعاون في إطار آلية التعاون الثلاثي مع قبرص واليونان، وما تحققه من مصالح مشتركة للدول الثلاث.

على الصعيد الإقليمى، استعرض وزير الخارجية الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في غزة وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني، مشيدا بموقف قبرص التاريخي تجاه القضية الفلسطينية.

وتناول وزير الخارجية التداعيات الوخيمة لاستمرار العدوان الإسرائيلي وتوسيع نطاق عملياته العسكرية فى غزة، وأدان سياسات الاستيطان ومخططات والتهجير، مؤكدًا ضرورة خلق أفق سياسي يقود إلى تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وفقًا للمرجعيات الدولية تلبية للمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة.

فيما قام المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، باستعراض أخر مستجدات المشروعات القائمة بين البلدين لربط حقول الغاز القبرصية بالمرافق المصرية ولتعزيز أمن الطاقة بالبلدين، ودعم الجهود الإقليمية لاستغلال موارد الغاز الطبيعى، مؤكدًا أن التعاون بين مصر وقبرص يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الإقليمية فى مجال الغاز الطبيعى، لاسيما مع ما تملكه مصر من بنية تحتية متميزة تشمل محطات إسالة الغاز وشبكات النقل، والتى يمكن من خلالها تحقيق التكامل الاقتصادى بين البلدين والاستفادة المثلى من موارد الغاز المكتشفة.

من جانبه، نقل رئيس جمهورية قبرص تحياته للرئيس عبد الفتاح السيسي، معربًا عن اعتزازه بالعلاقات الوثيقة التي تربط البلدين، مؤكدا أن مصر تعد ركيزة أساسية داعمة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ومعربا عن دعمه الكامل للجهود المصرية لإحلال السلام في المنطقة، وحرصه على تعزيز شراكة الاتحاد الأوروبي مع مصر وضمان استمرارها كقوة داعمة للاستقرار والازدهار والتعاون الإقليمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.