ثقافة وفنون

وصلة سماع تحيي حفلًا جديدًا بساقية الصاوي 11 أكتوبر

وصلة سماع
وصلة سماع

 تستعد فرقة “وصلة سماع” لتقديم حفل فني مميز على مسرح النهر بساقية عبد المنعم الصاوي، يوم الجمعة 11 أكتوبر المقبل، حيث تقدم مجموعة من الأناشيد والابتهالات التي اعتاد الجمهور على متابعتها بروح صوفية مبهجة.

وتضم الفرقة نخبة من المنشدين الشباب الذين يجمعون بين الأصوات القوية والأداء الجماعي، ما يجعل حفلاتها أقرب إلى رحلة روحانية تعكس التراث الإنشادي المصري والعربي.

وقدمت «وصلة سماع» خلال السنوات الماضية عددًا من الفعاليات المميزة في ساقية الصاوي، من بينها الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وأمسيات خاصة بالابتهالات والإنشاد الديني، إلى جانب مشاركتها في فعاليات بمؤسسات تعليمية وثقافية مختلفة.

 

ومن المتوقع أن يشهد الحفل المقبل حضورًا جماهيريًا كبيرًا، خاصة مع الشعبية المتزايدة للفرقة بين محبي الفن الروحي.

