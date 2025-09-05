الجمعة 05 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بقرية الروضة بالفيوم

مركز شرطة طامية،
مركز شرطة طامية، فيتو

أصيب 6 أشخاص من الفيوم، بإصابات متنوعة، في مشاجرة نشبت بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، في قرية الروضة، التابعة لمركز شرطة طامية، بدأت المشاجرة بمشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى تشابك بالأيدي، واستخدم الشوم والعصيان، ما تسبب في إصابة عدد من الطرفين، وتم نقل المصابينإلى مستشفى طامية المركزي لتلقي العلاج.  

مشاجرة بقرية الروضة 

وكان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة في قرية الروضة بدائرة مركز طامية، وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان البلاغ، وتبينّ إصابة 6 أشخاص بإصابات متنوعة، بسبب استخدام الشوم أثناء المشاجرة، ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان المشاجرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزي لتلقي العلاج اللازم، كما تم التحفظ على طرفي المشاجرة. 

مصرع وإصابة شخصين في حادث تصادم على الطريق الدائري بالفيوم

إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الطريق الغربي بالفيوم

 وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة المختصة التي تولت التحقيق. 

