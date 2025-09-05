إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بقرية الروضة بالفيوم

أصيب 6 أشخاص من الفيوم، بإصابات متنوعة، في مشاجرة نشبت بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، في قرية الروضة، التابعة لمركز شرطة طامية، بدأت المشاجرة بمشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى تشابك بالأيدي، واستخدم الشوم والعصيان، ما تسبب في إصابة عدد من الطرفين، وتم نقل المصابينإلى مستشفى طامية المركزي لتلقي العلاج.

مشاجرة بقرية الروضة

وكان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة في قرية الروضة بدائرة مركز طامية، وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان البلاغ، وتبينّ إصابة 6 أشخاص بإصابات متنوعة، بسبب استخدام الشوم أثناء المشاجرة، ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان المشاجرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزي لتلقي العلاج اللازم، كما تم التحفظ على طرفي المشاجرة.

وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة المختصة التي تولت التحقيق.

