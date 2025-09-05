الجمعة 05 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

"الضمان والجودة" تعتمد 4 مؤسسات تربوية بميت غمر التعليمية

مدير عام تعليم ميت
مدير عام تعليم ميت غمر، فيتو

أعلنت إدارة ميت غمر التعليمية بمحافظة الدقهلية، عن إنجاز جديد يضاف إلى سجل النجاحات يتمثل في اعتماد 4 مؤسسات تربوية بالجودة.

مدير عام تعليم ميت غمر 
مدير عام تعليم ميت غمر 

وتقدم عبدالحميد شعيب، مدير عام إدارة ميت غمر التعليمية، والمهندس محمد المهدي، وكيل الإدارة، بأصدق التهاني والتبريكات لجميع العاملين والمعلمات بالروضات بمناسبة حصول عدد من مؤسسات الإدارة على الاعتماد التربوي والجودة، وذلك تقديرًا لجهودهم المخلصة وتفانيهم في العمل.

 

اعتماد 4 مؤسسات اعتماد تربوي وجوده في إدارة تعليم ميت غمر 

وجرى اعتماد عدد ٤ مؤسسات من الإدارة، وهي: مدرسة تفهنا الأشراف الابتدائية رقم (1)، وروضة مدرسة دقادوس الرسمية للغات، وروضة محمود عبد ربه بسمبو مقام، وروضة ميت محسن الجديدة.

كما قدم  التهنئة  للمدارس المعتمدة خلال الفصل الدراسي الأول من هذا العام وهي: روضة أتميدة للتعليم الأساسي، وروضة محسن ببشلا، وروضة الخلفاء الراشدين بالبوها،  مدرسة أبو المحاسن سنجاب الثانوية.

اعتماد هذه المؤسسات يعد ثمرة جهد جماعي وتعاون

وأكد مدير إدارة  تعليم ميت غمر، أن اعتماد هذه المؤسسات يعد ثمرة جهد جماعي وتعاون مخلص وخطوة مهمة نحو مزيد من التميز والتقدم في العملية التعليمية بما يحقق لأبنائنا مستقبلًا مشرقًا مليئًا بالإنجازات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخلفاء الراشدين الجودة والاعتماد العملية التعليمية محافظة الدقهلية ميت غمر محافظة الدقهلية دقادوس انجاز جديد

مواد متعلقة

الريال السعودي يسجل 12.96 جنيه في البنك المركزي المصري

بيراميدز يجهز مصطفى فتحي لموقعة أوكلاند سيتي في كأس الإنتركونتيننتال

10 أساسيات حافظي عليها لتقوية مناعة طفلك قبل الدراسة

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الفتح بالشرقية (بث مباشر)

الأكثر قراءة

3 قرارات جمهورية مهمة ورسائل طمأنة من السيسي للمصريين

ولد الهدى (الحلقة الثالثة عشرة)، الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم

الكليات المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية 2025

المتحف المصري بالتحرير يعرض قطعة أثرية فريدة

بسبب تأخر مستحقات اللاعبين، طلب عاجل من جون إدوارد لإدارة الزمالك

ارتفاع غير متوقع، سعر الفراخ اليوم الجمعة 5 سبتمبر 2025

أسعار أراضى الإسكان المتوسط بالطرح الجديد

جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق عملية داخل أبراج غزة بزعم استخدامها من قبل حماس

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في الأسواق المصرية اليوم الجمعة

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة زراعي 3 سنوات

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

تنسيق الشهادات الفنية 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري 3 سنوات

المزيد

انفوجراف

يتجاوز نصف مليار يورو.. ميركاتو تاريخي لليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ولد الهدى (الحلقة الثالثة عشرة)، الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم

ما حكم تغسيل المحارم بعد الوفاة؟ دار الإفتاء تُجيب

تفسير رؤية جزار في المنام وعلاقتها بربح الكثير من الأموال

المزيد
الجريدة الرسمية
ads