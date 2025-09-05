"الضمان والجودة" تعتمد 4 مؤسسات تربوية بميت غمر التعليمية

أعلنت إدارة ميت غمر التعليمية بمحافظة الدقهلية، عن إنجاز جديد يضاف إلى سجل النجاحات يتمثل في اعتماد 4 مؤسسات تربوية بالجودة.

مدير عام تعليم ميت غمر

وتقدم عبدالحميد شعيب، مدير عام إدارة ميت غمر التعليمية، والمهندس محمد المهدي، وكيل الإدارة، بأصدق التهاني والتبريكات لجميع العاملين والمعلمات بالروضات بمناسبة حصول عدد من مؤسسات الإدارة على الاعتماد التربوي والجودة، وذلك تقديرًا لجهودهم المخلصة وتفانيهم في العمل.

اعتماد 4 مؤسسات اعتماد تربوي وجوده في إدارة تعليم ميت غمر

وجرى اعتماد عدد ٤ مؤسسات من الإدارة، وهي: مدرسة تفهنا الأشراف الابتدائية رقم (1)، وروضة مدرسة دقادوس الرسمية للغات، وروضة محمود عبد ربه بسمبو مقام، وروضة ميت محسن الجديدة.

كما قدم التهنئة للمدارس المعتمدة خلال الفصل الدراسي الأول من هذا العام وهي: روضة أتميدة للتعليم الأساسي، وروضة محسن ببشلا، وروضة الخلفاء الراشدين بالبوها، مدرسة أبو المحاسن سنجاب الثانوية.

اعتماد هذه المؤسسات يعد ثمرة جهد جماعي وتعاون

وأكد مدير إدارة تعليم ميت غمر، أن اعتماد هذه المؤسسات يعد ثمرة جهد جماعي وتعاون مخلص وخطوة مهمة نحو مزيد من التميز والتقدم في العملية التعليمية بما يحقق لأبنائنا مستقبلًا مشرقًا مليئًا بالإنجازات.

