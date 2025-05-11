وكيل تعليم الدقهلية يكريم فايزة إبراهيم موجه أول رياض الأطفال

قام اليوم المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الدقهلية بتكريم فايزة إبراهيم موجه أول رياض الأطفال إدارة ميت غمر التعليمية لحصولها على المركز الأول على مستوى مديرية التربية والتعليم بالدقهلية في مسابقة الموجهة الداعمة للعام الدراسى 2024.2025

تم التكريم بحضور سهير جبريل موجه عام رياض الأطفال، وتمني مدير المديرية للموجهة دوام التوفيق والسداد

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