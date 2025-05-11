الأحد 11 مايو 2025
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وكيل تعليم الدقهلية يكريم فايزة إبراهيم موجه أول رياض الأطفال

تكريم موجهة بتعليم
تكريم موجهة بتعليم الدقهلية، فيتو

قام اليوم  المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الدقهلية بتكريم فايزة إبراهيم  موجه أول رياض الأطفال إدارة ميت غمر التعليمية لحصولها على المركز الأول على مستوى مديرية التربية والتعليم بالدقهلية في مسابقة الموجهة الداعمة للعام الدراسى 2024.2025

 تم التكريم بحضور سهير جبريل موجه عام رياض الأطفال، وتمني  مدير المديرية  للموجهة دوام التوفيق والسداد

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