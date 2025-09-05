الجمعة 05 سبتمبر 2025
اقتصاد

تعرف على سعر الأرز في الأسواق المصرية اليوم الجمعة

 تشهد أسعار الأرز في الأسواق المحلية حالة من الاستقرار النسبي اليوم الجمعة، سواء على مستوى الأرز الشعير بأنواعه أو الأرز الأبيض البلدي.   

ويأتي هذا مع اقتراب دخول الموسم الدراسي وازدياد الطلب على المواد الغذائية الأساسية.

 أسعار الأرز اليوم بالسوق المحلية

سعر الأرز الشعير «عريض الحبة» اليوم الجمعة 

 سجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم في الأسواق المحلية استقرارًا عند 16.800  جنيه للطن ويُعد هذا النوع من الأرز أحد أكثر الأصناف طلبًا من قبل المطاحن والمضارب

سعر الأرز الشعير «رفيع الحبة» اليوم

استقر سعر  الأرز الشعير رفيع الحبة، عند  13.800 جنيه للطن 

أسعار الأرز الأبيض البلدي" عريض الحبة "

استقرت أسعار الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة عند 25.000 جنيه للطن

أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة» 

الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5%، فقد بلغ سعره اليوم 21.000 جنيه للطن

