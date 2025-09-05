الصحة: اعتماد 18 مستشفى تابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة من "GAHAR"

أعلنت وزارة الصحة والسكان، حصول 18 مستشفى تابعا لأمانة المراكز الطبية المتخصصة على الاعتماد المبدئي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية «GAHAR»، وذلك ضمن جهود الوزارة لضمان تقديم خدمات صحية بجودة عالمية، تتسم بأعلى معايير الأمان والسلامة، تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في جميع محافظات الجمهورية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن هذا الإنجاز يعكس التزام الوزارة بتنفيذ استراتيجيتها لتطوير منظومة الرعاية الصحية، بهدف توفير خدمات طبية متكاملة وآمنة تلبي احتياجات المواطنين، وتعزز ثقتهم في النظام الصحي الوطني.

تجديد اعتماد مستشفى دار الشفاء للعام الثالث

من جانبها، أوضحت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أن من بين المستشفيات الحاصلة على الاعتماد المبدئي مركز القلب والجهاز الهضمي بمحافظة سوهاج، فيما تم تجديد اعتماد مستشفى دار الشفاء للعام الثالث على التوالي، ومستشفى دير مواس للعام الثاني، إلى جانب حصول مستشفى الزيتون التخصصي على الاعتماد الكلي لمدة ثلاث سنوات.

وأشارت إلى أن عملية الاعتماد تتضمن تقييمًا شاملًا للمنشآت الصحية، يركز على مدى التزامها بمعايير الجودة المعتمدة من «GAHAR»، والتي تشمل تطبيق سياسات تعزز سلامة المرضى، والالتزام بالمتطلبات الوطنية للجودة والوقاية من العدوى، بما يضمن كفاءة وفعالية الخدمات الطبية، ويعزز رضا المرضى والمنتفعين.

يُذكر أن هذا الإنجاز يمثل خطوة محورية نحو تحقيق رؤية مصر 2030 في تطوير القطاع الصحي، وتعزيز قدرته على تقديم رعاية صحية مستدامة وعادلة لجميع المواطنين.

