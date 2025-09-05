الجمعة 05 سبتمبر 2025
فنلندا تنضم لإعلان نيويورك بشأن حل القضية الفلسطينية

أعلنت وزارة الخارجية الفنلندية في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، عن الانضمام لإعلان نيويورك بشأن حل القضية الفلسطينية.

فنلندا تنضم لإعلان نيويورك بشأن حل القضية الفلسطينية

وفي السياق ذاته، قالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة: إن تطبيق حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل القضية الفلسطينية.  

الخارجية الصينية تطالب بتطبيق حل الدولتين

 وأضافت الخارجية الصينية: “انضمامنا إلى إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين يتطابق مع موقفنا الثابت تجاه القضية الفلسطينية”. 

وفي وقت سابق، أكد رئيس وزراء هولندا ديك سخوف، في تصريحات رسمية، أن بلاده تدين تقويض حل الدولتين، محذرًا من أن خطة إسرائيل بشأن الضفة الغربية تعتبر "غير قانونية" وتشكل تهديدًا مباشرًا لفرص السلام. 

رئيس وزراء هولندا يطالب إسرائيل باحترام الاتفاق الإنساني

 وشدد رئيس وزراء هولندا، على ضرورة التزام إسرائيل بالاتفاق الإنساني المبرم مع الاتحاد الأوروبي، باعتباره إطارًا أساسيًا لضمان احترام حقوق المدنيين في الأراضي الفلسطينية

