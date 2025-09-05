الجمعة 05 سبتمبر 2025
إنتاج حرير وعسل وعيش غراب، مصر تستعين بالتجربة الإيطالية في تدشين مشروع القرى المنتجة

وزير الزراعة، فيتو
وزير الزراعة، فيتو

واصل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، التعرف على التجربة الإيطالية في التعاونيات ونماذج للقرية المنتجة، حيث تفقَّد الوزيران والوفد المرافق لهما إحدى الجمعيات التعاونية الزراعية في مدينة تريكاسا بجنوب إيطاليا، كما التقى الوفد مجموعة من المزارعين الذين نجحوا في توحيد جهودهم ضمن تجمع تعاوني غير رسمي.

ويهدف هذا التجمع إلى تحقيق قيمة مضافة لمنتجاتهم الزراعية من خلال الاستفادة المشتركة من المعدات والآلات المتاحة لدى الجمعية المضيفة، وتعمل الجمعية كحاضنة للأعمال لتشجيع المزارعين على تأسيس تعاونية رسمية خاصة بهم، مستفيدين من النجاح الذي حققه هذا النموذج التعاوني المحلي.


ومن جانبهما أشاد الوزيران بالنماذج الناجحة لصغار المزارعين الذين أظهروا وعيًا ورغبة في تطوير دورهم ضمن سلسلة القيمة الزراعية، مما يعزز الدعم الاقتصادي للمجتمعات المحلية، حيث تسهل الجمعية التعاونية التي تم تشكيلها هذه الجهود من خلال توفير معامل متخصصة لإجراء الفحوصات والتحاليل، بالإضافة إلى دعم تصنيع المنتجات الزراعية وتعبئتها وتغليفها بمعايير جودة عالية، بما يضمن وصول منتجات صحية وآمنة للمستهلك، مع التركيز على زيادة وعي الجمهور بأهمية التحقق من جودة المنتجات من الناحيتين الصحية والغذائية.

وفي سياق متصل قدم ممثلو معهد سيام باري عرضا تقديميا حول أحدث المشروعات التي سيقوم بتنفيذها في مصر خلال المرحلة المقبلة، والمرتبطة بتنفيذ نماذج للقرى المنتجة بصعيد مصر، بحيث  تضم هذه النماذج إنتاج وصناعة الحرير وتربية النحل وإنتاج العسل وعيش الغراب والإنتاج الحيواني والألبان مع تعزيز القيمة المضافة لعدد من المنتجات الزراعية ذات الميزة التصديرية من بينها النباتات الطبية العطرية وغيرها من المنتجات والأنشطة التي تهم المزارع المصري.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الدولة المصرية على تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية في تعزيز دور التعاونيات الزراعية، بما يدعم أولويات التنمية المستدامة ويعزز من التعاون الثنائي بين مصر ومعهد سيام باري، وتنفيذا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخرًا مع المعهد.

