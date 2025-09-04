كواليس استبعاد "دولا" من قائمة منتخب الطائرة

الكرة الطائرة، كشف مصدر مسئول كواليس استبعاد محمد عادل، الشهير بـ"دولا"، من قائمة منتخب مصر للكرة الطائرة المشاركة في بطولة العالم المقرر إقامتها بالفلبين خلال أيام.

وأوضح المصدر أن القرار جاء لأسباب فنية وانضباطية، أبرزها تراجع مستوى اللاعب بشكل ملحوظ وعدم جاهزيته لتمثيل المنتخب في بطولة بحجم كأس العالم، بالإضافة إلى خروجه المتكرر عن النص داخل المعسكر وعدم التزامه بالتعليمات، الأمر الذي أثّر سلبًا على أجواء معسكر المنتخب.

وأضاف أن "دولا" استغل مكانته كقائد للفريق لبث أجواء سلبية بين اللاعبين ونقل أحاديث مغلوطة للجهاز الفني، ما تسبب في توتر العلاقة بينه وبين المدير الفني. كما تكرر خروجه من المعسكر دون إذن وتأخره عن الالتحاق بمعسكر سلوفينيا، وهو ما أثار استياء الجهاز الفني.

وأشار المصدر إلى أن اتحاد الكرة الطائرة سبق أن تدخل لتخفيف عقوبات وقعت على اللاعب حفاظًا على مستقبله، إلا أن استمرار التجاوزات دفع الجهاز الفني إلى استبعاده نهائيًا من القائمة الدولية، حفاظًا على الانضباط واستقرار المنتخب قبل البطولة العالمية.

وأكد أن القرار جاء في توقيت حاسم، بهدف الحفاظ على تركيز اللاعبين وتماسك المجموعة، استعدادًا لخوض منافسات قوية تمثل تحديًا كبيرًا للكرة الطائرة المصرية.

ويستعد المنتخب الوطني للكرة الطائرة للمشاركة في بطولة العالم، المقرر إقامتها في العاصمة الفلبينية "مانيلا"، خلال الفترة من 12 إلى 28 سبتمبر المقبل.

وقد أسفرت قرعة البطولة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات الفلبين، وإيران، وتونس.

فيما يضم الجهاز الفني للمنتخب:

الإيطالي ماركو بونيتا مديرًا فنيًا،

والإيطالي سيموني إدي مخطط أحمال،

ومحمود حسونة مدربًا عامًا،

ومحمد رفعت مدربًا،

وإيهاب طنطاوي للعلاج الطبيعي،

ومصطفى أبو خضرة محللًا تقنيًا.

