9 دول تؤكد مشاركتها ببطولة إفريقيا لشباب الطائرة بالقاهرة

تلقى مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة المهندس ياسر قمر، موافقة 9 دول على المشاركة ببطولة إفريقيا للشباب والتي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 11 وحتى 21 سبتمبر الجاري، بصالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر.

تضم قائمة المنتخبات التي أعلنت موافقتها  كلًا من: مصر، نيجيريا، الكاميرون، الكونغو الديمقراطية، المغرب، رواندا، تونس، زيمبابوي، بالإضافة إلي  جنوب السودان التي تشارك لأول مرة في حدث رياضي.

ومن المقرر أن تبدأ الوفود في الوصول إلى القاهرة يوم 11 سبتمبر، فيما يقام حفل افتتاح البطولة يوم 13 من نفس الشهر مع انطلاق المنافسات، وتقام البطولة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وأسند مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، رئاسة اللجنة المنظمة للبطولة إلى الإعلامية منى عبد الكريم أمين صندوق الاتحاد، كما تقرر إسناد منصب مدير البطولة إلى حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد ومدير المنتخبات الوطنية.

يرأس بعثة المنتخب المصري في البطولة، اللواء خالد أبو زينة نائب رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

وقررت اللجنة المنظمة للبطولة اقتصار الحضور على حاملي بطاقات الاتحاد، ودعوات رسمية لأسرة اللعبة فقط.

