ثقافة وفنون

رئيس جمعية الكتاب والنقاد: "الكرنك" أفضل فيلم سياسي في تاريخ السينما المصرية

الأمير أباظة، فيتو
الأمير أباظة، فيتو

أعلن الناقد السينمائي الأمير أباظة، رئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، أن الجمعية أجرت استفتاء كبير وضخم لأفضل ١٠٠ فيلم سياسي في تاريخ السينما المصرية بمشاركة نخبة من كبار النقاد والأكاديميين وصناع السينما.

 

وجاءت نتيجة الاستفتاء بتصدر فيلم "الكرنك" للمنتج وكاتب السيناريو الراحل ممدوح الليثي القائمة وبنسبة كبيرة.

 

وأوضح أباظة أن مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته القادمة سيحتفي بفيلم "الكرنك" وحصوله على المركز الأول في أكبر وأضخم استفتاء أقامته الجمعية لأفضل 100 فيلم سياسي مصري في تاريخ السينما المصرية.

 

عمرو الليثي

 

ومن جانبه أعرب الإعلامي عمرو الليثي نائب رئيس غرفة صناعة السينما عن سعادته بحصول فيلم "الكرنك" على المركز الأول في الاستفتاء.

 

وقال الليثي إن هذه النتيجة تثبت أن العمل الجيد باق وأن القيمة الفنية لا تذهب بمرور الزمن.

 

يذكر أن المنتج وكاتب السيناريو الراحل ممدوح الليثي منتج فيلم "الكرنك" قد أعلن وقت عرض الفيلم عن تبرعه بإيرادات الفيلم لصالح القوات المسلحة المصرية..

 

وأرسل وقتها ممدوح الليثي رسالة للرئيس السادات  يتبرع فيها بإيرادات فيلم "الكرنك" لصالح القوات المسلحة المصرية، وذلك عام 1976 عند عرض الفيلم تجاريًا.

 

 

