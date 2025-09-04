الريان القطري يحسم صفقة انتقال ميتروفيتش من الهلال السعودي

كشف الصحفي الموثوق في ملف الانتقالات، فابريزيو رومانو، اليوم الخميس، عن تطورات موقف المهاجم الصربي بصفوف الهلال السعودي، ألكسندر ميتروفيتش، من الرحيل لصفوف الريان القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ميتروفيتش ينضم إلى الريان القطري

وذكر رومانو عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الخميس، أن انتقال ميتروفيتش لصفوف الريان قد اكتمل بتوقيع العقود الرسمية، بعدما غادر اللاعب الدولي صفوف الهلال بالتراضي مع النادي.

الهلال تعاقد مع ميتروفيتش صاحب الـ 30 عامًا خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2023/24 قادمًا من صفوف فولهام الإنجليزي.

وارتدى ميتروفيتش قميص نادي الهلال بـ 79 مباراة سجل خلالها 68 هدفًا وصنع 15.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.