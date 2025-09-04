فوز المرشح مجدي زايد بمقعد مجلس الشيوخ عن محافظة الإسماعيلية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي نتيجة جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الإسماعيلية.

وفي محافظة الإسماعيلية، بلغ عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 999 ألفًا و248 ناخبًا، فيما أدلى بأصواتهم 62 ألفًا و957 ناخبًا بنسبة مشاركة وصلت إلى 6.3%.

وأوضحت الهيئة أن عدد الأصوات الصحيحة بلغ 62 ألفًا و8 أصوات، بينما سجلت الأصوات الباطلة 949 صوتًا.

وشهدت جولة الإعادة منافسة بين كل من مجدي سعد علي زايد ومحمد غنام أحمد عمر، حيث حصل زايد على 39 ألفًا و216 صوتًا، مقابل 22 ألفًا و792 صوتًا لمنافسه.

وبذلك أعلنت الهيئة فوز المرشح مجدي سعد علي زايد بمقعد مجلس الشيوخ عن محافظة الإسماعيلية.

جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2025

وجرت جولة الإعادة في 5 محافظات، والتي يتنافس فيها المرشحون على المقاعد المتبقية، وجاءت على النحو التالي:

محافظة الغربية: بين المرشحين مجدي السيد عبد الله، وأحمد مصطفى الجعبري.

محافظة بني سويف: بين المرشحين هشام محمد مجدي محمد عبد المجيد، وعلي فايز بدوي علي.

محافظة الأقصر: بين المرشحين محمد عبد العليم حسين محمد، ومحمد محمود ياسين أبو السعود.

محافظة الإسماعيلية: بين المرشحين مجدي سعد علي زايد، ومحمد غنام أحمد عمر.

محافظة الوادي الجديد: بين المرشحين عبد الحكم أحمد جبالي عيسى، وخيري محمد خضر علي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.