تعليم كفرالشيخ: اعتماد 72 مدرسة خلال العام الجاري

أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن اعتماد 26 مدرسة، واعتماد مشروط لمدرستين من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بالقرار 235 بتاريخ 27 أغسطس 2025، إضافة لـ 44 مدرسة تم اعتمادها بالفصل الدراسي الأول، ليصبح اجمالى ما تم اعتماده 72 مدرسة خلال العام الحالى 2024-2025.

وأضافت: كما تم منح مهلة لـ 3 مؤسسات لاستيفاء جوانب القصور، ليصبح إجمالي المدارس سارية الاعتماد 386 مدرسة بالإضافة لـ 3 مدارس معتمدة اعتماد مشروط (اعتماد لمدة 18 شهر يجدد عن طريق زيارة افتراضية online).

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور علاء جوده، وكيل الوزارة، برئاسة أحمد البرشومى مدير إدارة الجودة.

قال الدكتور علاء جوده، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ: يتوزع عدد المدارس التي تم اعتمادها العام الحالي وفقا للإدارات التعليمية كالتالي، شرق كفر الشيخ 10 مدرسة بإجمالى المعتمد 58 مدرسة، وغرب كفر الشيخ 4 بإجمالى المعتمد 25 مدرسة، ودسوق 8 مدارس بإجمالي 31 مدرسة، وسيدي سالم 11 مدرسة بإجمالي 65 مدرسة، وقلين 7 مدارس، بإجمالي 41 مدرسة، والحامول 6 مدارس، ومدرسة واحدة اعتماد مشروط بإجمالي 12 مدرسة، ومطوبس 4 مدارس بإجمالي 19 مدرسة، وبيلا 3 مدارس بإجمالي 33 مدرسة، وإجمالى المدارس المعتمدة سارية الاعتماد 386 مدرسة معتمدة، حيث تنتهى صلاحية الاعتماد بعد مرور 5 سنوات ثم يتم إعادة التقدم للاعتماد.





