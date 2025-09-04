“قبول”، إطلاق مشروع جديد لتقديم خدمات الحج بالمشاعر المقدسة

أعلن ناصر تركي نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إطلاق مشروع جديد يحمل اسم “قبول” متخصص في خدمات الحج داخل المشاعر المقدسة.

إطلاق مشروع قبول لتقديم خدمات الحج داخل المشاعر المقدسة

وأضاف عضو اللجنة العليا للحج والعمرة أن مشروع قبول يستهدف تقديم خدمات مميزة ومنظمة للحجاج، عبر وضع معايير دقيقة في الاختيار، والالتزام بعدد محدد من الحجاج لكل مجموعة، بما يضمن راحة الحجاج وسهولة خدمتهم، لافتًا إلى أن الفكرة قائمة على إنشاء تحالف بين الشركات المصرية لتقديم خدمات متكاملة على أعلى مستوى، بما يواكب رؤية المملكة في تطوير صناعة الحج والعمرة.

وأكد ناصر تركي، خلال فعاليات الملتقى الدولي لخدمات البرامج السياحية والفنادق 2025، أن التضامن بين شركات السياحة وتوحيد الجهود يظل هو الأساس في تنظيم رحلات الحج، مشيرًا إلى أن التجارب السابقة أثبتت أن التعاون المشترك هو السبيل لتجاوز التحديات وتقديم أفضل خدمة لحجاج بيت الله الحرام.

وأكد تركي خطورة مشاهد الاختلاط والزحام الشديد في منى وعرفات، وما يمكن أن يترتب عليها من أزمات تعيق الحجاج عن أداء المناسك بسهولة ويسر، وهو ما دفعه للتفكير في إطلاق علامة تجارية جديدة تحمل اسم "قبول"، تكون متخصصة في خدمات الحج داخل المشاعر.

رفع جودة الخدمات المقدمة لحجاج السياحة المصريين

وأشار تركي، إلى أن إطلاق "قبول" يمثل نقلة نوعية في إدارة المشاعر المقدسة، حيث يسعى المشروع إلى رفع جودة الخدمات المقدمة لحجاج السياحة المصريين من خلال التركيز على عدة محاور رئيسية، أبرزها:

- توفير أماكن إقامة مميزة في منى وعرفات تتناسب مع معايير السلامة والراحة وبمستويات وأعداد محددة.

- تقديم خدمات إدارية منظمة تساعد في تقليل الازدحام وتفادي المشكلات الطارئة.

- تدريب كوادر متخصصة قادرة على التعامل مع الحجاج وإرشادهم بكفاءة.

- الاستفادة من خبرات الشركات الكبرى بمصر والسعودية والتي تملك تجارب ناجحة في تنظيم مواسم الحج السابقة.

وأشار إلى أن المشروع الجديد لايتعامل مع مواطنين مباشرة إنما يخدم مصالح الشركات داخل التحالف لخدمة ورعاية عملائهم من خلال مجموع خبرات أعضاء التحالف، سواء بالتنفيذ بالمشاعر أو بالدعاية والإعداد لحملات دعائية واشراف ديني موحد وإداري يعمل كفريق واحد.

وأكد ناصر تركي، على أن الفكرة لا تقتصر فقط على إدارة الأعداد أو توفير أماكن أفضل، بل تتجاوز ذلك إلى إحداث تحول في ثقافة الخدمة نفسها، بحيث يكون الهدف هو تحقيق رضا الحاج وتوفير تجربة روحانية آمنة وميسرة.

بيع وتسويق برامج الحج للمواطنين

ولفت تركي، إلى أن مشروع "قبول" لن يكون شركة منفصلة لبيع وتسويق برامج الحج للمواطنين، لكنه بمثابة مظلة تحالف من الشركات التي لها خبرات وفق أسس ومعايير محددة، وهو ما يعزز فكرة التحالفات داخل قطاع السياحة الدينية،على مستوى تنظيم خدمات الحج.

كما شدد على أن نجاح "قبول" سيعتمد على الشفافية والانضباط في التنفيذ، والالتزام الصارم بالمعايير الموضوعة، مؤكدًا أن التجارب العالمية أثبتت أن المشاريع التي تقوم على التحالفات والشراكات تحقق نتائج أفضل بكثير من العمل الفردي.

وأشار إلى أن قطاع الحج والعمرة يظل أحد أبرز القطاعات كثيفة العمالة، وأن تطوير خدمات المشاعر لا ينعكس فقط على الحاج بل أيضًا على الشركات والعاملين بالقطاع، حيث يفتح المجال أمام فرص عمل جديدة وتوسيع قاعدة الكفاءات المدربة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.