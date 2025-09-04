الخميس 04 سبتمبر 2025
اقتصاد

16.8 ألف جنيه لطن هذا النوع، أسعار الأرز اليوم الخميس 4-9-2025

الارز
الارز

شهدت أسعار الأرز  في الأسواق المحلية المصرية حالة من الاستقرار النسبي اليوم الخميس 4-9-2025، سواء على مستوى الأرز الشعير بأنواعه أو الأرز الأبيض البلدي، يأتى هذا مع اقتراب دخول الموسم الدراسي وازدياد الطلب على المواد الغذائية الأساسية.

 

سعر الأرز الشعير «عريض الحبة» اليوم

سجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم في الأسواق المحلية استقرارًا عند 16.800  جنيه للطن ويُعد هذا النوع من الأرز أحد أكثر الأصناف طلبًا من قبل المطاحن والمضارب.

 

سعر الأرز الشعير «رفيع الحبة» اليوم

استقر سعر  الأرز الشعير رفيع الحبة، عند 13.800 جنيه للطن.

 

 

أسعار الأرز الأبيض البلدي" عريض الحبة "

استقرت أسعار الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة عند 25.000 جنيه للطن.

أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة» 

 الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5%، فقد بلغ سعره اليوم 21.000 جنيه للطن.

