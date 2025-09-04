الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس الأركان يتفقد المنظومة التعليمية بالمعاهد العسكرية التخصصية بالكيان العسكري (فيديو)

القوات المسلحة المصرية،
القوات المسلحة المصرية، فيتو
ads

تفقد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب  القوات المسلحة المنظومة التعليمية بالمعاهد العسكرية التخصصية لضباط القوات المسلحة بالكيان العسكري بحضور عدد من قادة القوات المسلحة، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة نظم وبرامج الإعداد والتأهيل العلمي والعسكري للضباط بالمنشآت التعليمية العسكرية.

واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة لشرح تفصيلي لمنظومة العمل بالمعاهد التخصصية ومتابعة سير العملية التعليمية لعدد من الفرق والدورات للضباط بمختلف أسلحتهم التخصصية وأوجه التطوير والتحديث التي تمت بالمنظومة التعليمية لمواكبة أحدث النظم التكنولوجية في مختلف مجالات العلوم العسكرية.

 

وناقش الفريق أحمد خليفة عددًا من الدارسين والوافدين وأعضاء هيئة التدريس فى أساليب تنفيذ البرامج التدريبية والدراسات العلمية الحديثة، مشيرًا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإهتمام بتطوير قدرات مقاتلي القوات المسلحة في مختلف التخصصات وذلك في إطار إعداد قادة قادرين على أداء مهامهم بكفاءة واقتدار طبقًا للنظم التكنولوجية الحديثة بكافة المجالات العسكرية بما يحقق التطوير المستمر في أداء القوات المسلحة وجاهزيتها القتالية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري.

وفي ختام الجولة، أجرى رئيس أركان حرب القوات المسلحة جولة مرورية على أماكن الإقامة والإعاشة للضباط الدارسين بالمعاهد العسكرية التخصصية للاطمئنان على الحالة الإدارية التي تنعكس مباشرة على الروح المعنوية، كما تفقد عدد من الأقسام والعيادات الطبية بمستشفى القوات المسلحة بالكيان العسكرى التىي عكست المستوى المتميز للمستشفى واتباعها لأحدث المعايير المتطورة لتقديم خدمة طبية متميزة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القوات المسلحة حرب القوات المسلحة القيادة العامة للقوات المسلحة المعاهد العسكرية ضباط القوات المسلحة رئيس أركان حرب القوات المسلحة مستشفى القوات المسلحة

مواد متعلقة

احتفالية كبرى بجامعة المنوفية لتسليم شهادات المعاملة التجنيدية لذوي الهمم

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية (فيديو وصور)

الفريق أول عبد المجيد صقر يلتقي وزير الدفاع الإيطالي

رئيس الأركان يشهد انطلاق فعاليات المؤتمر العلمى الدولى الخامس للاتصالات

قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة

لطلاب الثانوية العامة والأزهرية، شروط القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية

شروط القبول بالأكاديمية المصرية والكليات العسكرية من حملة المؤهلات العليا

وزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقد المركز الطبي التخصصي التابع للوزارة

الأكثر قراءة

نص تحقيقات النيابة مع سارة خليفة بتهمة تهريب المخدرات.. المتهمة تورطت مع 27 شخصًا في تأسيس منظمة إجرامية لتصنيع السموم البيضاء.. وعقدت لقاءات خارج البلاد لتنفيذ أهداف التشكيل العصابي

ارتفاع كبير في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025

التعليم: إطلاق منصة "كويرو" لتدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي

إدمان الموبايل يقتل طفلة في عين شمس

تحذير من ارتفاع الأمواج بـ 5 شواطئ، تعرف عليها

وداعا للأربعينات باستثناء 3 محافظات، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

هذا العيار أقل من 4150 جنيها، الذهب يتراجع في بداية تعاملات الخميس 4-9-2025

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 5 أصناف منها الليمون وارتفاع الفلفل والباذنجان

خدمات

المزيد

هذا العيار أقل من 4150 جنيها، الذهب يتراجع في بداية تعاملات الخميس 4-9-2025

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 4-9-2025

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

أحدث أسعار سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

احذر الإفراط في تناولها.. السعرات الحرارية لكل 100 جرام بحلوى المولد النبوي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية لحفظ الجنين وتسهيل الولادة في يوم مولد الرسول

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 4 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 4 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads