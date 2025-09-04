رئيس الأركان يتفقد المنظومة التعليمية بالمعاهد العسكرية التخصصية بالكيان العسكري (فيديو)

تفقد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المنظومة التعليمية بالمعاهد العسكرية التخصصية لضباط القوات المسلحة بالكيان العسكري بحضور عدد من قادة القوات المسلحة، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة نظم وبرامج الإعداد والتأهيل العلمي والعسكري للضباط بالمنشآت التعليمية العسكرية.

واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة لشرح تفصيلي لمنظومة العمل بالمعاهد التخصصية ومتابعة سير العملية التعليمية لعدد من الفرق والدورات للضباط بمختلف أسلحتهم التخصصية وأوجه التطوير والتحديث التي تمت بالمنظومة التعليمية لمواكبة أحدث النظم التكنولوجية في مختلف مجالات العلوم العسكرية.

وناقش الفريق أحمد خليفة عددًا من الدارسين والوافدين وأعضاء هيئة التدريس فى أساليب تنفيذ البرامج التدريبية والدراسات العلمية الحديثة، مشيرًا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإهتمام بتطوير قدرات مقاتلي القوات المسلحة في مختلف التخصصات وذلك في إطار إعداد قادة قادرين على أداء مهامهم بكفاءة واقتدار طبقًا للنظم التكنولوجية الحديثة بكافة المجالات العسكرية بما يحقق التطوير المستمر في أداء القوات المسلحة وجاهزيتها القتالية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري.

وفي ختام الجولة، أجرى رئيس أركان حرب القوات المسلحة جولة مرورية على أماكن الإقامة والإعاشة للضباط الدارسين بالمعاهد العسكرية التخصصية للاطمئنان على الحالة الإدارية التي تنعكس مباشرة على الروح المعنوية، كما تفقد عدد من الأقسام والعيادات الطبية بمستشفى القوات المسلحة بالكيان العسكرى التىي عكست المستوى المتميز للمستشفى واتباعها لأحدث المعايير المتطورة لتقديم خدمة طبية متميزة.

