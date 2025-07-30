رئيس الأركان يشهد انطلاق فعاليات المؤتمر العلمى الدولى الخامس للاتصالات

شهد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة انطلاق فعاليات المؤتمر العلمى الدولى الخامس للاتصالات (ITC-EGYPT 2025) والذى تنظمه القوات المسلحة على مدار عدة أيام بالأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك بحضور عدد من الوزراء والمحافظين وعدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين للدول الشقيقة والصديقة وعدد من رؤساء الجامعات والشخصيات العامة، وفى إطار حرص القيادة السياسية على دعم رؤى الشباب وتعظيم الاستفادة من قدراتهم وطاقاتهم الإبداعية، وإيمانًا من القيادة العامة للقوات المسلحة بأهمية دعم المنظومة العلمية وتعزيز الاهتمام بالبحث العلمى.

بدأت فعاليات المؤتمر بكلمة الدكتور عبد الرازق سباق رئيس المؤتمر العلمى رحب خلالها بالحضور، مشيرًا إلى الأنشطة والفعاليات التى يشهدها المؤتمر بما يسهم فى الارتقاء بالمستوى العلمى والبحثى ومواكبة التطور المتلاحق فى مختلف المجالات العلمية.

وألقى الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمةً أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لتعظيم الاستفادة من كافة الإمكانات والقدرات المتاحة بما يوفر مناخًا علميًا يسهم فى الابتكار والتطور والذى يعود بالنفع على الوطن.

وقام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بتفقد معرض يتضمن العديد من الإبتكارات التكنولوجية للكليات العسكرية والجامعات المصرية، مثنيًا على ما شاهده من مبتكرات متميزة تعكس المستوى العلمى الراقى للمشاركين فى المعرض، كما وجه بأهمية استمرار الإطلاع العلمى ورعاية الباحثين لتحويل الأفكار العلمية إلى تطبيقات عملية تخدم المجتمع وتعزز قدرات الدولة فى مختلف القطاعات.

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