تراجع 51 دولارا في ساعات، هزة في أسعار الذهب اليوم الخميس بسبب غزوة المستثمرين

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، بفعل عمليات جني أرباح، بعدما سجل المعدن النفيس مستوى قياسيا جديدا مدعوما بتوقعات خفض معدلات الفائدة في الولايات المتحدة، فيما يترقب المستثمرون صدور بيانات التوظيف الأمريكية هذا الأسبوع.

الذهب في المعاملات الفورية

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.91% إلى 3527.13 دولارا للأونصة، بعدما لامس الأربعاء مستوى قياسيا عند 3578.50 دولارا، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر، بنسبة 0.44% لتسجل 3583.70 دولارا.

وقال برايان لان، المدير العام لشركة «جولد سيلفر سنترال» لرويترز: «شهدنا بعض عمليات جني الأرباح، لكن الذهب لا يزال في سوق صاعدة في الوقت الراهن. فالتوقعات بخفض معدلات الفائدة والمخاوف بشأن استقلالية الفيدرالي ستعزز الطلب على الملاذات الآمنة».

وقال أحد المتعاملين: «لن يكون مفاجئًا إذا ارتفعت أسعار الذهب إلى 3800 دولار أو حتى أعلى على المدى القريب».

وكانت وزارة العمل الأمريكية قد أعلنت أمس الأربعاء، أن عدد الوظائف الشاغرة تراجع بأكثر من المتوقع إلى 7.181 مليون وظيفة في يوليو.

وأكد عدد من مسئولي الفيدرالي أن المخاوف بشأن أوضاع سوق العمل لا تزال تدعم قناعتهم بضرورة خفض معدلات الفائدة. وقال كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الفدرالي، إنه يرى أن البنك المركزي ينبغي أن يشرع في خفض الفائدة خلال اجتماعه المقبل.

خفض الفيدرالي معدلات الفائدة

وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، يسعّر المتعاملون حاليًا احتمالًا يبلغ 97% لخفض الفيدرالي معدلات الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في ختام اجتماعه الممتد ليومين في 17 سبتمبر أيلول، ارتفاعًا من 92% قبل صدور بيانات الوظائف.

