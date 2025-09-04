الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إعادة انتخاب رئيس وزراء جامايكا أندرو هولنس لفترة ثالثة

رئيس وزراء جامايكا
رئيس وزراء جامايكا أندرو هولنيس

أعلن رئيس وزراء جاميكا أندرو هولنس عن فوزه في الانتخابات لفترة ولاية ثالثة، بعد منافسة قوية في الجزيرة التي تعاني من الفساد وعدم المساواة والمخاوف الاقتصادية.

وأظهرت النتائج الأولية فوز حزب العمال الذي ينتمي له هولنس بما لا يقل عن 34 مقعدا، في حين حصل حزب الشعب الوطني المعارض الذي ينتمي له مارك جولدينج على ما لا يقل عن 29 مقعدا، بحسب "د ب ا".

واعترف جولدينج بهزيمته في الانتخاب في خطاب مختصر، قائلا إنه يشعر بخيبة الأمل إزاء النتائج.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 8ر38%، بارتفاع ضئيل مقارنة بنسبة المشاركة خلال انتخابات 2020 أثناء جائحة كورونا.


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس وزراء جاميكا أندرو هولنس حزب العمال حزب الشعب الوطني المعارض مارك جولدينج جائحة كورونا

الأكثر قراءة

تراجع 51 دولارا في ساعات، هزة في أسعار الذهب اليوم الخميس بسبب غزوة المستثمرين

أخبار مصر: صفقة حماس لإنهاء حرب غزة، حادثان مأساويان بالمنيا والشرقية، إعلان نتيجة الإعادة بالشيوخ وتنسيق الدبلومات الفنية

وداعا للأربعينات باستثناء 3 محافظات، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

ارتفاع كبير في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 5 أصناف منها الليمون وارتفاع الفلفل والباذنجان

سعر السمك اليوم، ارتفاعات كبيرة ما بين 10 و30 جنيها تضرب معظم الأصناف

سعر الفاكهة اليوم، قفزة غير متوقعة في العنب وانخفاض كبير بالجوافة والكاكا

النجم الذي أتلفه الهوى، ظهور مثير لـ فينيسيوس جونيور بصحبة فيرجينا فونسيكا على يخت فخم (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

أحدث أسعار سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

استقرار أسعار الأرز في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

استقرار أسعار كرتونة بيض المائدة في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

احذر الإفراط في تناولها.. السعرات الحرارية لكل 100 جرام بحلوى المولد النبوي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 4 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 4 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 4 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads