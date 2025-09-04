إعادة انتخاب رئيس وزراء جامايكا أندرو هولنس لفترة ثالثة

أعلن رئيس وزراء جاميكا أندرو هولنس عن فوزه في الانتخابات لفترة ولاية ثالثة، بعد منافسة قوية في الجزيرة التي تعاني من الفساد وعدم المساواة والمخاوف الاقتصادية.

وأظهرت النتائج الأولية فوز حزب العمال الذي ينتمي له هولنس بما لا يقل عن 34 مقعدا، في حين حصل حزب الشعب الوطني المعارض الذي ينتمي له مارك جولدينج على ما لا يقل عن 29 مقعدا، بحسب "د ب ا".

واعترف جولدينج بهزيمته في الانتخاب في خطاب مختصر، قائلا إنه يشعر بخيبة الأمل إزاء النتائج.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 8ر38%، بارتفاع ضئيل مقارنة بنسبة المشاركة خلال انتخابات 2020 أثناء جائحة كورونا.





