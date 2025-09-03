الخميس 04 سبتمبر 2025
ماذا طلب السيسي من وكيل الأزهر السابق فى احتفالية المولد النبوي اليوم؟ (فيديو)

الدكتور محمود إمبابي،
أكد الدكتور محمود إمبابي، وكيل الأزهر السابق وعضو مجمع البحوث الإسلامية، أن اللقاء الذي جمعه اليوم بالرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية المولد النبي الشريف تخلله تبادل التحية والدعاء، موضحًا أنه دعا الله أن يوفق الرئيس ويعينه فيما يقوم به، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية طلب منه الدعاء، فاستجاب لذلك.

وأضاف محمود إمبابي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع  على فضائية "mbc  مصر"، أن الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تحدث كل منهما في موضوع مختلف، لكنهما استقيا حديثهما من نبع واحد وهو منهج رسول الله ﷺ.

وأوضح محمود إمبابي، أن كلمة الدكتور أسامة الأزهري تناولت منهج النبي الكريم، مشددًا على أن هذا المنهج ليس محصورًا ولا يمكن لأي بشر أن يحيط به، لأنه شريعة إلهية بعث بها الله تعالى نبيه محمدًا لإخراج الناس من الظلمات إلى النور.

وأشار وكيل الأزهر السابق، إلى أن فضيلة الإمام الأكبر تناول في حديثه الفارق بين حروب المسلمين والحروب الطاغية كالحروب الصليبية وما يشهده العالم اليوم، مبينًا أن حروب المسلمين كانت قائمة على العدل المطلق، إذ كان السيف مقترنًا بالأخلاق، فلا يُقتل صغير ولا امرأة ولا شيخ ولا مريض، ولا تُخرّب البيوت ولا تُهدم، مؤكدًا أن العالم يقف الآن صامتًا أمام ما يحدث من جرائم في قطاع غزة، دون أن يُعيرها الاهتمام الكافي، على الرغم من بشاعتها.

الدكتور اسامة الازهري وزير الأوقاف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الدكتور محمود إمبابي البحوث الإسلامية

