احتفال المولد النبوي في الشرقية، أصوات المنشدين تزين سماء ساحة الهاشمية (فيديووصور)

شهدت الساحة الهاشمية بقرية بني عامر التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، مساء اليوم، احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وسط حضور آلاف المواطنين الذين توافدوا منذ الساعات الأولى، حاملين مشاعر الفرح والابتهال في أجواء إيمانية مميزة.

لفيف من قيادات ورجال الدين الإسلامي ووفد كنسي ممثل عن الكنيسة بالمحافظة

وحضر الاحتفالية لفيف من قيادات ورجال الدين الإسلامي، ووفد كنسي ممثل عن الكنيسة بالمحافظة، في مشهد يجسد أسمى معاني الوحدة الوطنية والتلاحم بين أبناء الوطن، إلى جانب مشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب، والشخصيات العامة، وقيادات المجتمع المدني.

ورصدت فيتو عبر بث مباشر لحظة توافد المواطنين على الساحة الهاشمية بالقرية التابعة لمركز الزقازيق محافظة الشرقية، حيث امتلأت الأجواء بالابتهالات والأنغام الدينية، في مشهد عكس حالة البهجة الروحانية التي سيطرت على الحاضرين.

فقرات من الابتهالات والأناشيد الدينية والمدائح النبوية التي أداها عدد من المنشدين

وتخلل الاحتفال فقرات من الابتهالات والأناشيد الدينية والمدائح النبوية التي أداها عدد من المنشدين بالشرقية، وسط تفاعل واسع من الأهالي الذين حرصوا على اصطحاب أبنائهم لإحياء الذكرى العطرة لمولد النبي الكريم.

