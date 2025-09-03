الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

احتفال المولد النبوي في الشرقية، أصوات المنشدين تزين سماء ساحة الهاشمية (فيديووصور)

ساحة الهاشمية بالشرقية،فيتو
ساحة الهاشمية بالشرقية،فيتو

 شهدت الساحة الهاشمية بقرية بني عامر التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، مساء اليوم، احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وسط حضور آلاف المواطنين الذين توافدوا منذ الساعات الأولى، حاملين مشاعر الفرح والابتهال في أجواء إيمانية مميزة.

محافظ الشرقية: افتتاح 9 مشروعات جديدة بقطاع الشباب والرياضة سبتمبر الجاري

لفيف من قيادات ورجال الدين الإسلامي ووفد كنسي ممثل عن الكنيسة بالمحافظة

وحضر الاحتفالية لفيف من قيادات ورجال الدين الإسلامي، ووفد كنسي ممثل عن الكنيسة بالمحافظة، في مشهد يجسد أسمى معاني الوحدة الوطنية والتلاحم بين أبناء الوطن، إلى جانب مشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب، والشخصيات العامة، وقيادات المجتمع المدني.

<span style=
توافد المواطنين على ساحة الهاشمية بالقرية،فيتو

توافد المواطنين على ساحة الهاشمية بالقرية

ورصدت فيتو عبر بث مباشر لحظة توافد المواطنين على الساحة الهاشمية بالقرية التابعة لمركز الزقازيق محافظة الشرقية، حيث امتلأت الأجواء بالابتهالات والأنغام الدينية، في مشهد عكس حالة البهجة الروحانية التي سيطرت على الحاضرين.

<span style=
توافد المواطنين على ساحة الهاشمية بالقرية،فيتو
الساحة الهاشمية،فيتو
الساحة الهاشمية،فيتو

فقرات من الابتهالات والأناشيد الدينية والمدائح النبوية التي أداها عدد من المنشدين

وتخلل الاحتفال فقرات من الابتهالات والأناشيد الدينية والمدائح النبوية التي أداها عدد من المنشدين بالشرقية، وسط تفاعل واسع من الأهالي الذين حرصوا على اصطحاب أبنائهم لإحياء الذكرى العطرة لمولد النبي الكريم.

الساحة الهاشمية بالشرقية احتفاليه المولد النبوي الشريف قرية بنى عامر مركز الزقازيق إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2025 اخبار محافظة الشرقية

