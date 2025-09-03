تجديد حبس 3 متهمين بسرقة متعلقات من داخل مدرسة بأطفيح

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس 3 متهمين بسرقة متعلقات من داخل مدرسة في أطفيح، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

سرقة متعلقات مدرسة في أطفيح

ورد بلاغ لمركز شرطة أطفيح، يفيد تعرض مدرسة للسرقة، انتقلت قوة أمنية لمحل الواقعة، وبإجراء التحريات، تبين أن 3 عمال خلعوا الحديد الخاص بالنافذة، وتمكنوا من التسلل لإحدى غرف المدرسة، واستولوا على جهاز تابلت، ومروحتين، وأنبوبة، وفروا هاربين.

بإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بصحة الاتهام المنسوب إليهم، وأرشدوا عن المسروقات، فتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق، التي أصدرت قرارها بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

