ابتهالات بمسجد النصر في المنصورة احتفالا بالمولد النبوي الشريف (فيديو وصور)

الاحتفال بالمولد
الاحتفال بالمولد النبوي في مسجد النصر، فيتو

 أجرت فيتو بثا مباشرا تحت عنوان “احتفالا بالمولد النبوي الشريف.. ابتهالات بمسجد النصر في المنصورة”.

حيث شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مساء اليوم الأربعاء، الاحتفال الذى أقامته مديرية الأوقاف بالدقهلية، بمناسبة الذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف بمسجد النصر بالمنصورة، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد، والعقيد السيد جلال نائب المستشار العسكري.

برنامج الاحتفال 

وبدأ برنامج الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم كلمة للدكتور محمد عوض وكيل وزارة الأوقاف، تحدث فيها عن جوانب من سيره النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أكد فيها على أن ميلاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل والأنبياء يحمل كل معانى الإنسانية وكانت بعثته رحمه للعالمين، مشيرًا إلى أنه علينا أن نأخذ سيرته وحياته مثلا وقدوة وأن نتراحم فيما بيننا.

الرسول بعث هاديا للإنسانية جمعاء

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أن الرسول بعث هاديا للإنسانية جمعاء وأن الله أنار الدنيا بنور الإسلام وأن محبة الرسول من أصول الإيمان وهي من محبة الله، وأن الاحتفال بمولده الشريف هو احتفاء به، ونحتفل بمولده حبا وطاعة، ونتبع سنته ونبتعد عن النواهي، كما تم تقديم ابتهالات دينية وقدم الاحتفالية الدكتور أحمد شرف إمام مسجد النصر.

 

صافح محافظ الدقهلية المواطنين الذين حضروا الاحتفال واستمع إليهم 

وعقب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، صافح محافظ الدقهلية المواطنين الذين حضروا الاحتفال واستمع إليهم مؤكدًا لهم على تلبية كافة احتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم في مختلف القطاعات والمجالات، الذين عبروا عن تقديرهم لجهوده المبذولة والملموسة في مختلف القطاعات.

حضر الاحتفالية عدد من مديري المديريات، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ولفيف من قيادات الأوقاف والأزهر، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وجمع من أبناء الدقهلية ومدينة المنصورة.

 

