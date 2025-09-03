إشادات واسعة بـ مخرجات ورشة عمل استخدام الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية بالجيزة

أشاد قيادات مديرية التربية والتعليم بالجيزة بمستوى ورش العمل حول تطبيق الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، والمقامة بمسرح مدرسة السعيدية بالجيزة.

ورشة عمل استخدام الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية بالجيزة

وأكد الحاضرون من قيادات تعليم الجيزة، وموجهي عموم المواد الدراسية أن استخدام الذكاء الاصطناعي أصبح هاما للغاية في العملية التعليمية، لافتين إلى أهمية برتوكول التعاون بين مديرية التربية والتعليم بالجيزة ومدارس الحسام والمستقبل حول تدريب المعلمين على استخدامات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية.

وتضمنت ورشة العمل اليوم، عرضا للتدريب على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التخطيط للدرس، وتحليل الواجب المدرسي، وكيفية إعداد الأسئلة حول الدرس.

وكشفت ورشة العمل أن التخطيط الجيد للدرس هو عملية ذهنية منظمة، تبدأ من تحديد الأهداف وتنتهي بالتقويم والتغذية الراجعة، وهو بمثابة "خارطة طريق" تساعد المعلم على تحقيق أفضل النتائج التعليمية داخل زمن الحصة.

وأن التخطيط للدرس هو حجر الأساس لنجاح العملية التعليمية داخل الصف، والمعلم الذي يُحسن التخطيط يضمن إدارة زمن الحصة بكفاءة ويصل بأهدافه التربوية إلى التحقق الفعلي. يمكن لمعلم الحصة أن يُخطط لتحقيق أهداف الدرس عبر الخطوات التالية: تحديد الأهداف التعليمية. صياغة أهداف عامة وأخرى سلوكية (معرفية – مهارية – وجدانية). التأكد أن الأهداف قابلة للقياس والتحقق، ومناسبة لمستوى المتعلمين.

ثم تحليل المحتوى الدراسي، وقراءة الدرس جيدًا وفهم عناصره الأساسية. تحديد النقاط الرئيسة التي يجب التركيز عليها، والأنشطة المساندة لها. اختيار الاستراتيجيات التدريسية المناسبة. وربط طبيعة الموضوع باستراتيجية التدريس (مناقشة، تعلم تعاوني، عصف ذهني، تعلم قائم على المشكلات...). مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب.

