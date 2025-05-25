د. المندوه الحسيني يكتب: على جبين المجد

من رحاب العلم الوارف ومن دوحة الأبوة المُزهرة بالفخر، يرفع الأستاذ الدكتور المندوه الحسيني، رئيس مجلس إدارة مدارس الحسام، وحسام الدين والمستقبل وبالأصالة عن نفسه ونيابة عن الأسرة، أسمى آيات التهاني وأجمل عبارات المباركة، إلى نجله البار، الأستاذ الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، وأمين صندوق نادي الزمالك - بمناسبة ترقيته المستحقة إلى درجة أستاذ العلاج التحفظي وتجميل الأسنان بجامعة قناة السويس.

لقد ارتقى في مدارج العلم حتى بلغ سدرة المنتهى وأضاء اسمه في سماء التميز كما يضيء البدر في تمامه، فكان بحق أهلا لهذا المجد، وجديرا بهذه المنزلة.

وكما قيل:

يرفعُ الله أهل العلم منزلةً

وقدرُهم في الورى مرفوع أعلام

فالناس موتى وأهل العلم أحياء

وسيرهم بيننا كالضوء في الظلام

وإنّنا - نحن أسرة الدكتور المندوه الحسيني، ومعنا إدارات مدارس الحسام وحسام الدين والمستقبل، وكافة العاملين فيها - نُبارك له هذا التتويج المشرف الذي جاء ثمرة سنين من البذل والعطاء، وسِفْرًا ناصعًا في سجلّ من الجد والاجتهاد، والعلم والخلق، والطب والإنسان.

إن تخصص العلاج التحفظي وتجميل الأسنان، الذي تقلد فيه الأستاذية، هو علم الدقة والرحمة، يجمع بين عقل الطبيب وذوق الفنان؛ يُرمم ما تآكل دون أن يُقصي، ويُجمّل دون أن يفرط، ويُعيد للابتسامة بهاءها، وللثقة رقيها.

فمبارك لك يا من زيّنتَ العِلم بوقارك، وزينتك الأقدار بمقامك،

ومبارك لنا بك، أبًا وابنا، عالمًا وعضوًا نيابيًا، قدوةً ومثالًا.

كما قال الإمام الشافعي:

العلمُ يرفعُ بيتًا لا عمادَ لَهُ

والجهل يهدم بيت العز والشرف

فسر على بركة الله مُكلَّلًا بالمهابة، مُضيئًا بالمعرفة، تسبقك دعوات المحبين وتلحق بك ألسنة

الثناء، فأنتَ للعلم راية، وللطب منارة، وللوطن ابنٌ بار لا يَكِلُّ وَلا يَمل.

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