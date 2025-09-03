المتحدة تستقبل وفدا من المكتب الوطني للإعلام بدولة الإمارات (صور)

استقبلت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وفدًا رفيع المستوى من المكتب الوطني للإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لبحث آليات التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات الإعلام، إلى جانب تعزيز سبل دعم قمة Bridge، والتي تنعقد نسختها المقبلة في ديسمبر القادم بأبو ظبي، وهي فعالية ومنصة إعلامية تنطلق برعاية المكتب الوطني للإعلام، وتستهدف تعزيز الإبداع والشمول والتنوع والابتكار في مجال الإعلام.

تطوير الشراكات الإعلامية

وشهد اللقاء نقاشات بناءة حول آليات تطوير الشراكات الإعلامية، بما يعزز من فرص مواكبة التحولات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، التي تلقي بظلالها على المشهد الإعلامي الإقليمي والدولي.

ومن جانبه، أشار طارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إلى أن ما تمتلكه مصر من ثروة قومية من القوى الناعمة والخبرات المتنوعة في كافة المجالات، لا سيما في مجال إنتاج المحتوى الدرامي والترفيهي والإعلامي بشكل عام، يجعلها في طليعة القوى القادرة على إحداث الفرق في المشهد الإعلامي، ويعزز من قدرتها على دعم المبادرات الإعلامية الهادفة والمتميزة مثل Bridge. كما أشار إلى ضرورة تعزيز آليات اكتساب الإعلام العربي لديناميكية أكبر، تعزز من قدرته على مواكبة المشهد الرقمي سريع التطور.

ويأتي هذا اللقاء في إطار توسيع آفاق التعاون بما يخدم الرسالة الإعلامية المشتركة بين البلدين الشقيقين، وتطوير مبادرات نوعية تسهم في ترسيخ مكانة الإعلام العربي على الساحتين الإقليمية والدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.