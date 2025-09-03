وزير الدولة للإنتاج الحربي: الصناعة هي الداعم الأهم للاقتصاد ونتطلع لمزيد من الإنجازات

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الوزارة وشركاتها التابعة شهدت تطورًا ملحوظًا في أدائها خلال الفترة الأخيرة، بفضل الدعم اللامحدود من القيادة السياسية، والجهود المبذولة من قبل العاملين، مما أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية على كافة المستويات، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره ركن مهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية، جاء ذلك خلال لقائه العاملين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي لتهنئتهم بمناسبة حلول المولد النبوى الشريف.



وخلال اللقاء أعرب الوزير "محمد صلاح" عن تمنياته بأن يعيد الله تعالى هذه المناسبة العطرة على كافة العاملين بالإنتاج الحربي وعلى أسرهم بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق، مثمنًا الـجهود المتميزة والعمل الدؤوب الذي يقوم به العاملون لتطوير قطاع الإنتاج الحربي وجعله دائمًا في المكانة المتميزة التي يستحقها كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة، مؤكدًا حرصه على التواجد وسط العاملين بشكل دائم داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة لتشجيعهم ومتابعة سير العملية الإنتاجية.



وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن هذه المناسبة العطرة نستدعي فيها كل معاني الرحمة والمحبة والسلام والهدى، ونستلهم منها الحكمة والموعظة الحسنة التي أرساها نبينا الكريم ودعا إليها فكان الرحمة المهداة والقدوة والمثل، مشيرا إلى أن هذه المناسبة تدعونا إلى العمل بروح الفريق الواحد، والأسرة الواحدة، للوصول إلى تحسين الأداء وتوفير الجهد وتحقيق أفضل النتائج، مما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.



ودعا الوزير جميع العاملين إلى بذل المزيد من العمل والجهد للوفاء برسالة الإنتاج الحربي النبيلة المتمثلة في تلبية احتياجات قواتنا المسلحة الباسلة من مختلف الأسلحة والذخائر والمعدات وكذا تعزيز مسيرة التنمية والمشاركة في بناء حاضر ومستقبل أفضل لوطننا الغالي مصر، لافتًا إلى أنه خلال الفترة الأخيرة نجحت الوزارة في إنجاز العديد من المهام التي دفعت عجلة الوزارة والشركات التابعة إلى الأمام، وذلك في ظل تنفيذ التوجيهات الرئاسية، مشيرًا إلى نجاح الشركات التابعة في تطبيق مبادئ الحوكمة وترشيد المصروفات والعمل على الاستفادة المثلى للموارد المتاحة سواء تكنولوجية أو بشرية أو بنية تحتية.

