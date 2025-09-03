تنسيق المرحلة الثالثة 2025، آخر فرصة لتسجيل الرغبات وموعد إعلان النتيجة

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. يواصل طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025، تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني، حيث شملت المرحلة الناجحين في الثانوية العامة بالدور الأول والدور الثاني.

وأعلنت وزارة التعليم العالي عن فتح باب تسجيل الرغبات أمام الطلاب اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 26 أغسطس، وتم استكمال أعمال تسجيل الرغبات لحين إعلان نتيجة امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة، واستلام الطلاب لشهاداتهم وحصولهم على الرقم السري.

و يتوافد الطلاب يوميا على معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات لتسجيل رغباتهم، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة الثالثة عصرا، بالإضافة لذلك يمكن لأي طلاب اتمام عملية تسجيل الرغبات من خلال جهاز الحاسب الشخصي الخاص به.

آخر فرصة لتسجيل الرغبات في المرحلة الثالثة للتنسيق 2025

وأعلنت وزارة التعليم العالي، آخر موعد لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة 2025، في التنسيق، خاصة بعد مد المرحلة لحين إعلان نتيجة امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة.

وأكدت الوزارة أنه سيتم غلق باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة (النظامين القديم والحديث) ضمن المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا، في تمام الساعة السابعة مساء يوم الجمعة القادم الموافق ٥ سبتمبر ٢٠٢٥.

وناشدت الوزارة طلاب المرحلة الثالثة، وتحديدا طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة بالإسراع في تسجيل رغباتهم قبل إنتهاء الموعد المحدد لإغلاق باب تسجيل الرغبات.

ويمكن للطلاب تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــــــــــا، وفقا للحد الأدن الآتي:

205 درجة لطلاب الثانوية العامة (النظام القديم).

160 درجة لطلاب الثانوية العامة (النظام الحديث).

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025

ويتساءل طلاب تنسيق الثانوية العامة 2025، عن موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025، للقبول بالجامعات، خاصة وأن المرحلة ستستمر حتى انتهاء تسجيل طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة، ليتم بعدها فرز رغبات الطلاب، ثم إعلان النتائج.

وظهرت الخميس الماضي، نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025، وأعلنت وزارة التعليم العالي استمرار فتح باب التسجيل لطلاب الدور الثاني بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات حتى السابعة من مساء الجمعة القادم 5 سبتمبر 2025.

وأكدت مصادر بوزارة التعليم العالي، أن نتيجة كل مرحلة عادة ما يتم الإعلان عنها خلال 48 ساعة من إغلاق باب التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني لذلك فإنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 مطلع الأسبوع المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.