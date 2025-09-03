الأعلى للثقافة واتحاد المراكز الثقافية الأوروبية يختتمان فعاليات "دوائر الإبداع 4"

أُقيم حفل ختام النسخة الرابعة من مشروع دوائر الإبداع لتنمية وإعداد المديرين الثقافيين، وذلك بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، والتى نفذت بمحافظتى أسيوط وسوهاج بالشراكة بين المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور أشرف العزازي، واتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية "يونيك" وبتمويل من الاتحاد الأوروبى، وذلك بحضور أنجلينا آيخهورست – سفيرة الاتحاد الأوروبي، والبروفيسير ميغيل غاراخالص مدير البرامج الثقافية بالمعهد الثقافي الإسباني ممثلا لليونيك.

حفل ختام دوائر الإبداع 4

بدأ الحفل بكلمة ترحيبية من الإعلامية دينا قنديل – مقدمة الحفل- ، مشيرة إلى أن مشروع "دوائر الإبداع" يهدف لبناء قدرات مديري الثقافة والفنون في كافة أنحاء مصر.

وبدأت فعاليات الحفل بعرض تقديمى أعده محمود مراد مدير عام التنظيم والإدارة وقدمته رشا عبد المنعم – مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالمجلس الأعلى للثقافة – حيث عرفت رشا دوائر الإبداع كونها حاضنة للمشاريع الثقافية تعمل على بناء قدرات مديري الفنون والثقافة وإكسابهم معرفة بالسياسات الثقافية والهياكل التنظيمية والتشريعات القانونية ذات الصلة بالعمل الثقافى، وكذلك منحهم مهارات تخطيط ومتابعة وتسويق المشاريع الثقافية. وقد استطاعت منذ انطلاقها عام 2021، تدريب 234 مديرا وفاعلا ثقافيا، ودعم 14 مشروعًا ثقافيًا من محافظات القاهرة، والجيزة، وبورسعيد والإسماعيلية والسويس، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط وسوهاج.



و بدأت الكلمات الافتتاحية بكلمة محمد يوسف – مدير المشروع – والتى بدأت بتوجيه الشكر إلى معالى وزير الثقافة وإلى الأمين العام للمجلس، كما عبر عن شكره وامتنانه للأستاذ الدكتور هشام عزمى الأمين العام السابق للمجلس على ما قدمه من دعم لمشروع دوائر الإبداع منذ نشأته وعلى مدار ٤ سنوات.

كما وجه التحية إلى شركاء النجاح باليونيك رامى دسوقى المدير المالى والإدارى لليونيك وإيزابيلا بوماريتو مديرة المشروع على ما بذلوه من جهد فى انجاح المشروع... كما توجه بالشكر إلى المتعاونين على أرض الواقع بأماكن تنفيذ الفعاليات بأسيوط وسوهاج ومنهم المسئولين بقصر ثقافة أسيوط وصلاح الجعفرى مدير مكتبة رفاعة الطهطاوى، كما توجه بالشكر إلى فريق عمل دوائر الإبداع.

وأشار إلى أن تلك النسخة من "دوائر الإبداع" والتى استهدفت محافظتي أسيوط وسوهاج، والتحق بها عدد 49 متدربا من المحافظتين، تمكنوا عبر التدريب من تطوير مشروعاتهم الثقافية وتقديمها بشكل احترافي، ومن ثم تقدم 18 مشروعا ثقافيا للمنافسة على الفوز بمنحة دوائر الإبداع فى نسختها الرابعة، معربا عن سعادته بأن عددا أكبر من تلك المشاريع جماعية وهو ما يؤكد على نجاح دوائر الإبداع فى التشبيك بين المعنيين بالثقافة والفنون من القطاعين الحكومي والمدني.

وجاءت كلمة البروفيسير ميغيل غاراخالص مدير معهد ثربانتس وممثل اليونيك الذى استهل كلمته بقوله" نحن هنا للاحتفال بهذا الإنجاز الذي هو نتاج شراكتنا المثمرة، بعد توقيع مذكرة التفاهم مع المجلس الأعلى للثقافة في أغسطس 2023 بالعاصمة الإدارية الجديدة" ووجه الشكر إلى معالى وزير الثقافة وإلى فريق عمل دوائر الإبداع مضيفا ان دوائر الإبداع"، مكنت الفاعلين الثقافيين من الحصول على الأدوات اللازمة لتنفيذ مشاريعهم المستقلة.. وعبر عن فخره كممثل لليونيك بالتوسع بالمشروع فى محافظات مصر مؤكدا على تطلعهم إلى المزيد.



وفى كلمتها تساءلت السفيرة أنجلينا آيخهورست – سفيرة الاتحاد الأوروبى: أين سنكون بدون الصناعات الثقافية والإبداعية؟ بدون الموسيقى والأفلام والقصص التى تلهمنا، وأشارت إلى كون مصر رائدة ثقافيًا في مجالات السينما والموسيقى ومختلف أشكال الفن.

واكدت ان الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع مصر، يسعى إلى توسيع الفرص الثقافية، وتعزيز الصناعات الإبداعية، وتضخيم تأثيرها الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة أن العمل خارج القاهرة لا يضمن فقط أن تكون الثقافة تجربة مشتركة ومتاحة للجميع، بل يفتح أيضًا آفاقًا جديدة للمواهب في جميع أنحاء البلاد.

واختتمت الكلمات الافتتاحية بكلمة الدكتور أشرف العزازي – الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة – حيث توجه بالشكر والتحية إلى معالى وزير الثقافة على دعمه ورؤيته الثاقبة وإلى السادة محافظى سوهاج وأسيوط على الدعم والإتاحة وإلى شركاء العمل فى اليونيك والاتحاد الأوروبى ممثلا فى البروفيسير ميغيل غاراخالص وأنجلينا آيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي.

كما توجه بالشكر إلى رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة لإتاحة أماكنها لتنفيذ دوائر الإبداع ورئيس دار الأوبرا المصرية لاستضافة حفل الختام.

كما توجه بالشكر كذلك إلى فريق عمل دوائر الإبداع مؤكدا ان هذه الدورة قد أثبتت أن أبناء وبنات الصعيد يمتلكون طاقات إبداعية متميزة، وأنهم قادرون على صياغة مشروعات ثقافية مبتكرة وفاعلة، تعبر عن بيئتهم وتخدم مجتمعاتهم، بما يعكس ثراء مصر وتنوعها الثقافي.

وتضمن الحفل تكريم شخصيات ثقافية بارزة كان لها دورا كبيرا فى دعم مشروع دوائر الإبداع وذلك بمنحهم درع دوائر الإبداع وهم:

الدكتور هشام عزمي – الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للثقافة ورئيس جهاز حماية الملكية الفكرية المصرى حاليا...

واللواء خالد اللبان – رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

الدكتور علاء عبد السلام – رئيس دار الأوبرا المصرية، الدكتور أسامة طلعت رئيس دار الكتب المصرية

كما كرم اليونيك محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وذلك لدوره فى دعم وإنجاح الشراكة.



كما تضمن الحفل تكريم المدربين والخبراء المشاركين في البرنامج ومنحهم شهادات تقدير وهم محمد يوسف والذى حاضر عن الهياكل التنظيمية والخدمات التى تقدمها وزارة الثقافة، رشا عبد المنعم – مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالمجلس الأعلى للثقافة، وحاضرت عن دور وأهمية السياسات الثقافية، الدكتور أحمد سعيد – أستاذ القانون المدني ومستشار قانوني وخبير في الملكية الفكرية والذى حاضر عن التشريعات القانونية ذات الصلة بالعمل الثقافى.

وطاهرة طارق وهى فاعلة ثقافية ومحاضِرة بدبلومة التنمية الثقافية بكلية الآداب جامعة القاهرة والتى قدمت تدريبا عن تخطيط ومتابعة المشروعات الثقافية، وعادل يونس – مسؤول الإعلام والعلاقات العامة بمعهد جوته بالقاهرة والذى شارك بالتدريب على التسويق وصناعة البراند، ومن الخبراء كرم كل من: إيزابيلا بوماريتو – مديرة مشروع "يونيك" فى مصر والتى منحت خبرتها فى التعريف باليونيك والمنح التى يقدمها، و ريم فؤاد – مسؤولة الإعلام بـ"يونيك" مصر والتى قدمت خبرتها فى مجال التسويق الإعلامى على السوشيال ميديا، ورشا الفقي – مدير عام النشاط الثقافي والفكري بدار الأوبرا المصرية والتى نقلت خبرتها فى تنظيم الفاعليات الثقافية، والمخرج المسرحى أحمد طه – مؤسس مشروع "ابدأ حلمك" والذى نقل خبرته فى توظيف التدريبات المسرحية فى تنمية الموارد البشرية، وكيرولس نبيل – مدير برنامج تعزيز القدرات لصنّاع القرار بمؤسسة فريدريش ناومان والذى نقل خبرته فى مجال الشمول المالي، ومصطفى حسين – مدير برامج وأنشطة ثقافية بمركز أحمد بهاء الدين الثقافي بأسيوط الذى نقل تجربة مركز أحمد بهاء؟الدين فى التنمية الثقافية فى القرى.

وتخلل الحفل فقرة موسيقية على آلة الهارب قدمتها الفنانة سلمى صابر، حيث استمتع الحضور بمعزوفتين أولهما مستلهمة من الموسيقى الفرعونية بينما الثانية معزوفة كلاسيكية.. عقب انتهاء الفقرة أعلنت الإعلامية دينا قنديل عن المشاريع الفائزة بمنحة دوائر الإبداع 4 فى محافظتى أسيوط وسوهاج والتى جاءت على النحو التالى:

1. مشروع "قوتنا في نخلتنا" – مشروع جماعي لإعادة تدوير مخلفات النخل في أسيوط، مقدم من: أحمد حمزة سيد، أحمد فرغلي أحمد، د. صفاء كامل حمدان، محمود سليمان.

2. مشروع "ألعاب حارتنا" – فيلم رسوم متحركة لتعريف الأطفال بالألعاب التراثية في أسيوط، مقدم من: رحمة أحمد فرغلي.

3. مشروع "مهرجان مسرح الغرفة الأول" – دعم 10 فرق مسرحية مستقلة في سوهاج، مقدم من: فاطمة أبو الحمد.

4. "جسور" – برنامج تدريبي للشباب في الكتابة وفنون الجرافيك والرسوم الإيضاحية في سوهاج، مقدم من: ماجد نشأت كمال.

5. "فسحة في بلد المواويل" – متحف افتراضي للتراث الثقافي والتاريخي بمحافظة سوهاج، مقدم من: أحمد صابر، حنان محسن، د. ولاء مزيد.

وفى ختام الحفل تم التقاط الصور التذكارية، التى جمعت كافة المشاركين فى دوائر الإبداع.

وجدير بالذكر أن مشروع "دوائر الإبداع" حاضنة للمشروعات الثقافية الصغيرة، أسستها إدارة التدريب بالمجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية اليونيك وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

