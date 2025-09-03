الأربعاء 03 سبتمبر 2025
استقرار نسبي في أسعار الأرز اليوم الأربعاء بالسوق المصري

تشهد أسعار الأرز  في الأسواق المحلية المصرية حالة من الاستقرار النسبي اليوم الأربعاء، سواء على مستوى الأرز الشعير بأنواعه أو الأرز الأبيض البلدي.

ويأتى هذا مع اقتراب دخول الموسم الدراسي وازدياد الطلب على المواد الغذائية الأساسية.

سعر الأرز الشعير «عريض الحبة» اليوم

سجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم في الأسواق المحلية استقرارا عند 16.800 جنيه للطن، ويُعد هذا النوع من الأرز أحد أكثر الأصناف طلبًا من قبل المطاحن والمضارب.

سعر الأرز الشعير «رفيع الحبة» اليوم

استقر سعر الأرز الشعير رفيع الحبة، عند  13.800 جنيه للطن 

أسعار الأرز الأبيض البلدي" عريض الحبة "

استقرت أسعار الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة عند 25.000 جنيه للطن.

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء

سعر الأرز في السوق اليوم الإثنين

أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة» 

ـالأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5%، فقد بلغ سعره اليوم 21.000 جنيه للطن.

