السيسي: احتفالنا بالمولد النبوي فرصة عظيمة لإحياء منظومة القيم والأخلاق المحمدية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل المولد النبوي اليوم: إن احتفالنا بالمولد النبوي الشريف، يمثل فرصة عظيمة، لإحياء منظومة القيم والأخلاق المحمدية، التي وصفها الله تعالى بقوله: ﴿وإنك لعلى خلق عظيم ﴾، حتى يكون احتفالنا بالمولد النبوي الشريف، انطلاقا حقيقيا ومتجددا؛ لتجديد منظومة الأخلاق في كل مفاصل الحياة.. من إكرام الطفولة والعناية بها واكتشاف مواهبها، ومن إكرام المرأة والبر بها وجبر خاطرها، ومن الصدق في القول والفعل، ومن الأمانة والوفـاء.. ومن مواجهة كل صور الحزن والقنوط واليأس، ومن المواجهة الجسورة لكل صور الغلو والتطرف والعنف والإرهاب.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، احتفال جمهورية مصر العربية بذكرى المولد النبوي الشريف، الذي أُقيم بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، وذلك بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف؛ والدكتور نظير محمد عياد، مفتي جمهورية مصر العربية؛ إلى جانب رئيسي مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

كما تفضل الرئيس بمنح عدد من المكرمين من علماء الأزهر ووزارة الأوقاف وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى

كما منح نوط الاستحقاق من الطبقة الأولى لاسم المرحوم خالد محمد شوقي عبد العال، سائق سيارة نقل المواد البترولية، الذي استُشهد متأثرًا بإصابته إثر حادث اشتعال سيارة إمداد بنزين داخل محطة وقود بمنطقة العاشر من رمضان، حيث ضرب أروع أمثلة البطولة والتضحية والإيثار، مقدمًا روحه فداءً لسلامة زملائه والمواطنين المتواجدين في موقع الحادث.

