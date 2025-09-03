الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

الأحد، فعالية لدعم أسرى فلسطين ومناقشة كتب الأسير أسامة الأشقر بالصحفيين

نقابة الصحفيين، فيتو
نقابة الصحفيين، فيتو

تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين فعالية لدعم الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، من خلال إلقاء الضوء على تجربة الأسير الفلسطيني "أسامة الأشقر"، الذي قضى 23 عامًا في سجون الاحتلال.
تقام الفعالية يوم الأحد 7 سبتمبر 2025م، الساعة  7 مساءً بقاعة محمد حسنين هيكل في الدور الرابع بمبنى النقابة.

وتتضمن الاحتفالية مناقشة وتوقيع كتابي أسامة الأشقر  (للسجن مذاقٌ آخر) و(رسائل كسرت القيد)، الصادرين عن مؤسسة شمس للنشر والإعلام، بالإضافة لفقرة فنية على أنغام العود يحييها المطرب وعازف العود أحمد نبيل.

يناقش الكتابين الدكتور حيدر الجبوري مدير إدارة شئون فلسطين بجامعة الدول العربية، والدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية والأمن القومي بجامعة القاهرة، والدكتور محمد غريب أمين سر حركة فتح الفلسطينية بالقاهرة.
وتدير الندوة الكاتبة الصحفية إنجي عبد الوهاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دعم الأسر الفلسطينية نقابة الصحفيين الشعب الفلسطيني

الأكثر قراءة

الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج على هذه الشواطئ غدا

رئيس الزمالك الأسبق يناشد السيسي لإعادة أرض النادي في أكتوبر

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

منها التعجيل بالدفن، مظاهر تكريم الإسلام للإنسان بعد موته

الصحة تغلق مستشفى أحمد شفيق لمخالفة اشتراطات الترخيص وإجراءات مكافحة العدوى

رفعت فياض يكتب: إقالة جماعية غير معلنة بالتعليم العالي لـ45 مدير معهد فني وكلية قبل بداية العام الدراسي لندب غيرهم لمدة شهرين فقط!

كمال درويش: الأهلي تسيطر عليه مجموعة واحدة منذ 40 عاما، وهذه أزمة الزمالك

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

أحدث أسعار سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

استقرار أسعار الأرز في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

استقرار أسعار كرتونة بيض المائدة في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

احذر الإفراط في تناولها.. السعرات الحرارية لكل 100 جرام بحلوى المولد النبوي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

منها التعجيل بالدفن، مظاهر تكريم الإسلام للإنسان بعد موته

في ذكرى مولده، بشارات الأنبياء ببعثة وميلاد خير الأنام

عمرو الورداني: ميلاد النبي مدرسة للتطهر من الأوهام (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads