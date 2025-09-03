الأحد، فعالية لدعم أسرى فلسطين ومناقشة كتب الأسير أسامة الأشقر بالصحفيين

تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين فعالية لدعم الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، من خلال إلقاء الضوء على تجربة الأسير الفلسطيني "أسامة الأشقر"، الذي قضى 23 عامًا في سجون الاحتلال.

تقام الفعالية يوم الأحد 7 سبتمبر 2025م، الساعة 7 مساءً بقاعة محمد حسنين هيكل في الدور الرابع بمبنى النقابة.

وتتضمن الاحتفالية مناقشة وتوقيع كتابي أسامة الأشقر (للسجن مذاقٌ آخر) و(رسائل كسرت القيد)، الصادرين عن مؤسسة شمس للنشر والإعلام، بالإضافة لفقرة فنية على أنغام العود يحييها المطرب وعازف العود أحمد نبيل.

يناقش الكتابين الدكتور حيدر الجبوري مدير إدارة شئون فلسطين بجامعة الدول العربية، والدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية والأمن القومي بجامعة القاهرة، والدكتور محمد غريب أمين سر حركة فتح الفلسطينية بالقاهرة.

وتدير الندوة الكاتبة الصحفية إنجي عبد الوهاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.