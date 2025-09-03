الأربعاء 03 سبتمبر 2025
أخبار مصر

تكليف حسام حسني بأعمال المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة

د. حسام حسني
د. حسام حسني

أصدر الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، قرارًا بتكليف الدكتور حسام حسني، الأستاذ بقسم الأمراض الصدرية بكلية الطب، للقيام بأعمال المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات شغل الوظيفة وفقًا للقانون رقم 19 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن تكليف الدكتور حسام حسني بهذا المنصب يأتي في إطار الحرص على استمرار تطوير الأداء الطبي والإداري داخل مستشفيات الجامعة، وتعزيز كفاءتها لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والتعليمية والبحثية، بما يتسق مع الدور  الريادي للجامعة كصرح علمي وطبي عريق يقدم الخدمات الطبية والعلاجية لملايين المرضى من مختلف أنحاء الجمهورية.

خطة جامعة القاهرة لتطوير العمل بالمستشفيات

ووجه الدكتور محمد سامي عبد الصادق، الدكتور حسام حسني، بضرورة العمل على تنفيذ خطة الجامعة لتطوير العمل داخل المستشفيات الجامعية، وضرورة المتابعة المستمرة، وسرعة تقديم الخدمات العلاجية للمرضى ورفع مستواها، والعناية الكاملة بمرضى حالات الطوارئ، مشددًا علي ضرورة مواجهة الإهمال والتراخي، والعمل علي تقليل قوائم الانتظار وفق لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف الدكتور عبد الصادق، أن مستشفيات جامعة القاهرة تُعد أحد الأعمدة الرئيسية للمنظومة الصحية في مصر، حيث تضم نخبة من الكفاءات الطبية المتميزة وتؤدي دورًا محوريًا في إعداد وتأهيل الكوادر الطبية في مختلف التخصصات، مؤكدًا علي تقديم إدارة الجامعة الدعم الكامل للدكتور حسام حسني في مهمته، لمواصلة مسيرة التطوير وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

