المتهم بالشروع في سرقة هاتف مواطن بالأميرية يستأنف على حكم سجنه 6 سنوات

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

تقدم عاطل له معلومات جنائية، باستئناف علي حكم أول درجة الصادر بحقه من  محكمة الأميرية، والقاضي فيها بالسجن 6 سنوات بتهمة الشروع في سرقة هاتف عامل أثناء سيره، وتهديده بسلاح أبيض بأحد شوارع الأميرية بالقاهرة، و3 أشهر عن تهمة البلطجة.

وقال المتهم خلال تحقيقات  النيابة العامة: إنه يعمل ديلفري لتوصيل طلبات الطعام من أحد المطاعم، ولكن ما يتقاضاه لا يكفيه بسبب تعاطيه للمواد المخدرة، فاحترف سرقة المواطنين ونشل ما بحوزتهم من متعلقات بأسلوب الخطف، وبيعها لعميل سيئ النية بأقل من نصف ثمنها الأصلي.

وأضاف أنه يحمل السلاح الأبيض معه دائما لتثبيت ضحاياه في الأوقات المتأخرة من الليل، مشيرا إلى أنه كان ينتوي طعن المجني عليه في حال نشوب مشاجرة بينهما.

فيديو محاولة متهم خطف هاتف مواطن بالأميرية

كانت وزارة الداخلية رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن محاولة قائد دراجة نارية سرقة هاتف خاص بأحد المواطنين بأسلوب الخطف، وتهديده بسلاح أبيض بالقاهرة.

بالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط المذكور (عاطل " له معلومات جنائية " – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة)، وبحوزته (السلاح الأبيض - الدراجة النارية "بدون ترخيص") الظاهرين بمقطع الفيديو.

تم التحفظ على الدراجة النارية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق. 

