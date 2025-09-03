السيسي يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى المولد النبوي بعد قليل

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، احتفالية وزارة الأوقاف، بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1447 هجرية، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وتحتفل وزارة الأوقاف بعد قليل بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1447 هجرية اليوم الأربعاء وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات بحضور الرئيس السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.



