الأربعاء 03 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

قصة حب تجمع عصام عمر وجيهان الشماشرجي في "بطل العالم"

عصام عمر
عصام عمر

تعاقد الفنان عصام عمر على بطولة مسلسل بطل العالم، ويجسد خلاله شخصية ملاكم يدخل بطولة العالم.

تشهد أحداث مسلسل قصة حب تجمع بين عصام عمر وجيهان الشماشرجي، ويتعرض الثنائي لمواقف تقلب الأحداث رأسا على عقب.

 

وخلال أحداث العمل يتعرض عصام عمر لحادث في الصغر يصنع منه نجما كبيرا في الملاكمة.

 

ويشارك في بطولة العمل كل من: محمد لطفي وفتحي عبد الوهاب وأحمد عبد الحميد، وآدم النحاس، منى هلا، في عمل أكشن كوميدي مليء بالمغامرة والإثارة.

المسلسل من تأليف هاني سرحان، وإخراج عصام عبد الحميد.

وكان آخر أعمال عصام عمر فيلم سيكو سيكو الذي شارك فيه مع الفنان طه الدسوقي وحصل العمل على إيرادات عالية أثناء طرحه بدور العرض السينمائية.

قصة فيلم سيكو سيكو

قصة فيلم “سيكو سيكو” تُقدم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تدور أحداثه حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

أبطال فيلم سيكو سيكو 

 فيلم “سيكو سيكو” بطولة عصام عمر، طه دسوقي، علي صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عصام عمر جيهان الشماشرجي بطل العالم مسلسل بطل العالم

الأكثر قراءة

خبير جيولوجي يكشف سر اختفاء قرية ترسين في السودان ودفن جميع سكانها تحت التراب (صور)

أخبار مصر: الصين ترعب العالم بالثالوث النووي، خبير يكشف سر دفن سكان قرية في السودان، قصة غدر الأهلي لـ سيد عبد الحفيظ

بصورة من المستشفى، زوجة سامح حسين تكشف آخر تطورات حالته الصحية

بعد ضبط 372 طنًا، تحرك برلماني لكشف مافيا اللحوم والدواجن والأسماك الفاسدة

السيسي يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى المولد النبوي بعد قليل

وسط حراسة أمنية مشددة، تشييع جثامين 8 عناصر إجرامية بالدقهلية (صور)

أول تحرك برلماني بعد واقعة رفض علاج عبير الأباصيري ووفاتها

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 3-9-2025

خدمات

المزيد

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 3-9-2025

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء

استقرار سعر الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أقوى 10 مباريات في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخطف في منام العزباء وعلاقته بوجود أشخاص يخططون لإيذائها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 3 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

هل الدعاء مستجاب يوم المولد النبوي؟ اعرف أقوال العلماء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads