متحدث الحكومة: حزمة استثمارات خليجية جديدة لمصر قريبا (فيديو)

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء أن هناك حزمة من الاستثمارات الجديدة، من عدد من الدول العربية تشهدها مصر قريبا، ومنها بدء تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة التي تقدر بقيمة 7.5 مليارات دولار، بعد الانتهاء من كافة التفاصيل.



وأضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية "الحياة": " الاستراتيجية الوطنية تركز محاورها على الاقتصاد الوطني من خلال تنمية الصناعة والتجارة والصادرات ومرونة سوق العمل والتخطيط الاستراتيجي، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر".



وأضاف: " الاستراتيجية الوطنية هى رؤية شاملة للاقتصاد الوطني حتى عام 2030، وهى استكمال ما تم لمراحل الإصلاح الاقتصادي وستخضع للحوار الوطني لمدة شهرين والتى تنطلق يوم الأحد المقبل".

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية



وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استعرضت محاور "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، وذلك استعدادًا لإطلاقها يوم الأحد المقبل 7 سبتمبر.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وأوضحت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، تتضمن خمسة فصول رئيسية هي استقرار الاقتصاد الكلي، والاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أنها تم إعدادها بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.

وأوضحت أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، تُعد «برنامج إصلاح اقتصادي»، وآلية ترويج لركائز الاقتصاد المصري تعكس من خلالها السياسات والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وجذب الاستثمارات، وتسليط الضوء على الفرص الواعدة، كما أنها تُترجم أولويات الإصلاح الهيكلي إلى مجموعة مُتسقة من المستهدفات الكمية ضمن إطار اقتصاد كلي بحلول عام 2030.

وأكد مجلس الوزراء، أنه سيتم طرح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، للحوار المجتمعي خلال الشهرين المقبلين، وعقد جلسات متخصصة مع العديد من الخبرات؛ لخلق نقاش مجتمعي بناء حول محاورها المختلفة.



