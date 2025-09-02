الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

التمديد لـ عبد السميع الأبرز، قرارات اجتماع الوطنية للصحافة

اجتماع الهيئة الوطنية
اجتماع الهيئة الوطنية للصحافة، فيتو

قررت الهيئة الوطنية للصحافة في اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي الموافقة على ما يلي:


أولًا: مد خدمة رزق عبد السميع رئيسًا لمجلس إدارة مؤسسة دار المعارف والشركة القومية للتوزيع.


ثانيًا: تعيين  إيهاب رمضان حسين بقطاع الموازنات بوزارة المالية عضوًا بالجمعية العمومية لمؤسسة روزاليوسف خلفًا لـ وليد عبد الله عبد العزيز، وذلك بناءً على الخطاب الوارد من وزارة المالية.


ثالثًا: تصعيد  أيمن محمود الأمين إسماعيل (منتخب عن العمال) عضوًا بالجمعية العمومية لمؤسسة الأهرام خلفًا لـ جمال محمود عبد النبي لبلوغه سن المعاش، وذلك حسب ترتيب الأصوات في الانتخابات الأخيرة استكمالًا للمدة المتبقية لعضوية الجمعية العمومية. 
 

كما تضمن الاجتماع الموافقة على استثمار عدد من الأصول المملوكة لمؤسسات الأهرام وأخبار اليوم ودار الهلال، ومناقشة تقارير وتوصيات لجنة تطوير المحتوى المهني، وأوصت الهيئة باستمرار اللجنة في أعمالها خلال الفترة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رزق عبد السميع رئيس مجلس إدارة دار المعارف اجتماع الوطنية للصحافة اجتماع مشترك بين رئيس الوطنية للصحافة ونقيب الصحفيين

الأكثر قراءة

الكهرباء تعتمد الأسعار الجديدة لشرائح الاستهلاك، تعرف علي موعد التطبيق النهائي

بيان رسمي من الصحة بعد اتهامات لـ مستشفي الهرم بالتسبب في وفاة الإعلامية عبير الأباصيري

مشهد صادم، لص يحطم زجاج سيارة ويسرق منها مبلغا كبيرا ونشطاء يحذرون منه (فيديو)

أسعار هواتف المحمول بسعر 8 آلاف جنيه فأقل في السوق المصرية

نهضة بركان يكشف عن موقفه من بيع هداف أمم أفريقيا للمحليين للأهلي

أيهما أفضل: القيام بعمرة التطوع أم الإنفاق على الفقراء والمحتاجين؟

قرار صادم من المسلماني يثير غضب قيادات ماسبيرو

كابتن منتخب مصر لكرة المشردين بعد التتويج بكأس العالم: مكناش مصدقين (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم

المزيد

انفوجراف

أقوى 10 مباريات في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في مقاول يأخذ نسبة من أجر العمال ؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ الإفتاء تحسم الجدل

أيهما أفضل: القيام بعمرة التطوع أم الإنفاق على الفقراء والمحتاجين؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads