التمديد لـ عبد السميع الأبرز، قرارات اجتماع الوطنية للصحافة

قررت الهيئة الوطنية للصحافة في اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي الموافقة على ما يلي:



أولًا: مد خدمة رزق عبد السميع رئيسًا لمجلس إدارة مؤسسة دار المعارف والشركة القومية للتوزيع.



ثانيًا: تعيين إيهاب رمضان حسين بقطاع الموازنات بوزارة المالية عضوًا بالجمعية العمومية لمؤسسة روزاليوسف خلفًا لـ وليد عبد الله عبد العزيز، وذلك بناءً على الخطاب الوارد من وزارة المالية.



ثالثًا: تصعيد أيمن محمود الأمين إسماعيل (منتخب عن العمال) عضوًا بالجمعية العمومية لمؤسسة الأهرام خلفًا لـ جمال محمود عبد النبي لبلوغه سن المعاش، وذلك حسب ترتيب الأصوات في الانتخابات الأخيرة استكمالًا للمدة المتبقية لعضوية الجمعية العمومية.



كما تضمن الاجتماع الموافقة على استثمار عدد من الأصول المملوكة لمؤسسات الأهرام وأخبار اليوم ودار الهلال، ومناقشة تقارير وتوصيات لجنة تطوير المحتوى المهني، وأوصت الهيئة باستمرار اللجنة في أعمالها خلال الفترة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.